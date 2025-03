Detectives – Casi risolti e irrisolti: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 6 marzo

Questa sera, giovedì 6 marzo 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Detectives – Casi risolti e irrisolti, programma tv condotto da Giuseppe Rinaldi con al centro i casi giudiziari più famosi, ma anche quelli poco conosciuti, raccontati attraverso i documenti d’indagine. Casi risolti e cold case che hanno tenuto con il fiato sospeso gli italiani o che ancora aspettano che venga dato un volto all’assassino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Le indagini per l’omicidio di Antonio Blasi nel 1994 e la storia del serial killer Antonio Mantovani sono al centro del terzo appuntamento con Pino Rinaldi e il programma true crime di Rai Approfondimento realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato. In studio assieme a Pino Rinaldi il dottor Alfonso Iadevaia e la dottoressa Pamela Franconieri. “La storia di” sarà quella di Manuel Bortuzzo, il campione di nuoto ferito a Roma il 3 febbraio 2019, per uno scambio di persona. Rimasto semiparalizzato, ha partecipato ai giochi Paralimpici del 2024 vincendo la medaglia di bronzo. Il campione sarà in studio.

Il programma, anche in questa edizione, si avvale di due eccellenze in ambito criminologico e accademico, per analizzare i casi trattati e capire a fondo cosa si nasconde nella mente criminale: la priofessoressa Anna Maria Giannini (cattedra in Criminologia Forense) ed il professor Arije Antinori (cattedra in Criminologia e Sociologia della Devianza presso l’Università La Sapienza di Roma). Insieme a loro in ciascuna puntata, anche i magistrati, Valerio De Gioia e Ines Pisano, per approfondire gli aspetti giuridici dei casi raccontati, mentre Sarah Scola, vicequestore della Polizia, in ogni puntata illustra i dati dei fenomeni criminali, che vengono affrontati in “Detectives”.

Il pubblico come nella scorsa edizione potrà entrare in contatto con il Programma fornendo spunti o elementi utili alle indagini dei casi trattati, utilizzando i seguenti contatti:

e-mail: detectives@rai.it

segreteria telefonica: 0620199272

Streaming e tv

Dove vedere Detectives – Casi risolti e irrisolti in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 6 marzo 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.