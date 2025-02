Detectives – Casi risolti e irrisolti: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 27 febbraio

Questa sera, giovedì 27 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Detectives – Casi risolti e irrisolti, programma tv condotto da Giuseppe Rinaldi con al centro i casi giudiziari più famosi, ma anche quelli poco conosciuti, raccontati attraverso i documenti d’indagine. Casi risolti e cold case che hanno tenuto con il fiato sospeso gli italiani o che ancora aspettano che venga dato un volto all’assassino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Le indagini per l’omicidio di Teresa Buonocore avvenuto a Napoli nel 2010 e la scomparsa delle gemelline Alessia e Livia Schepp: storie al cento del secondo appuntamento. In studio, insieme a Rinaldi, il Dottor Pietro Morelli ed il Dottor Alfredo Fabbrocini. “La storia di…” sarà quella di Flavio Simmi, ucciso a Roma Il 5 luglio 2011. A ripercorrere la vicenda sarà la madre della vittima, Lauretta Simmi.

Protagonisti del racconto sono i “detectives”, gli investigatori della Polizia di Stato, che hanno seguito in prima persona i casi più controversi e complessi di cronaca nera, analizzati attraverso i reali documenti d’indagine. Casi risolti che hanno tenuto con il fiato sospeso gli italiani o casi irrisolti che ancora aspettano di dare un volto all’assassino. In questa nuova edizione in prime time, è stata introdotta una importante novità. Nella parte finale del programma, Detectives propone un nuovo segmento “La storia di…”, nella quale Pino Rinaldi racconta in ciascuna puntata storie di vittime, confrontandosi, direttamente in studio, con loro o con i familiari.

Confermata la presenza anche in questa edizione di due eccellenze in ambito criminologico e accademico, per analizzare i casi trattati e capire a fondo cosa si nasconde nella mente criminale: la Professoressa Anna Maria Giannini (cattedra in Criminologia Forense) ed il Professor Arije Antinori – (cattedra in Criminologia e Sociologia della Devianza), presso l’Università La Sapienza di Roma. Insieme a loro in ciascuna puntata, anche i magistrati, Valerio De Gioia e Ines Pisano, per approfondire gli aspetti giuridici dei casi raccontati, mentre Sarah Scola, vicequestore della Polizia, in ogni puntata illustra i dati dei fenomeni criminali, che vengono affrontati in Detectives.

Il pubblico come nella scorsa edizione potrà entrare in contatto con il Programma fornendo spunti o elementi utili alle indagini dei casi trattati, utilizzando i seguenti contatti:

e-mail: detectives@rai.it

segreteria telefonica: 0620199272

Streaming e tv

Dove vedere Detectives – Casi risolti e irrisolti in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 27 febbraio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.