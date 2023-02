Destinazione Paradiso: il testo della canzone cantata da Gianluca Grignani e Arisa a Sanremo 2023

Qual è il testo della canzone Destinazione Paradiso cantata da Gianluca Grignani e Arisa durante la serata cover (la quarta) del Festival di Sanremo 2023 in onda stasera, venerdì 10 febbraio? Di seguito tutte le parole del brano:

Un viaggio a senso solo

Senza ritorno se non in volo

Senza fermate ne confini

Solo orizzonti, neanche troppo lontani

In questo girotondo d’anime

Chi si volta è perso e resta qua

Lo so per certo amico

Mi son voltato anch’io

E per raggiungerti ho dovuto correre

Ma più mi guardo in giro e vedo che

C’è un mondo che va avanti anche se

Se tu non ci sei più

Se tu non ci sei più

E dimmi perché

In questo girotondo d’anime non c’è

Un posto per scrollarsi via di dosso

Quello che c’è stato detto e

Quello che oramai si sa

E allora sai che c’è

C’è, che c’è

C’è che prendo un treno che va

A paradiso città

E vi saluto a tutti e salto su

Prendo il treno e non ci penso più

Un viaggio ha senso solo

Senza ritorno se non in volo

Senza fermate nè confini

Solo orizzonti neanche troppo lontani

Io mi prenderò il mio posto

E tu seduta lì al mio fianco

Mi dirai destinazione paradiso

Un viaggio a senso solo

Senza ritorno se non in volo

Senza fermate ne confini

Solo orizzonti, neanche troppo lontani

Io mi prenderò il mio posto

E tu seduta lì al mio fianco

Mi dirai destinazione paradiso

C’è, che c’è

C’è che prendo un treno che va

A paradiso città

Io mi prenderò il mio posto

E tu seduta lì al mio fianco

Mi dirai destinazione paradiso

Paradiso città

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Destinazione Paradiso, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2023 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.