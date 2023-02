Perché i Depeche mode si chiamano così: l’origine del nome della band ospite a Sanremo 2023

Perché i Depeche mode si chiamano così? Qual è l’origine del nome della band inglese ospite al Festival di Sanremo 2023 stasera, 11 febbraio? Per alcuni gruppi è facile intuire l’origine del loro nome, discorso che non vale per i Depeche Mode, per cui l’etimologia risulta essere piuttosto ambigua. Il nome ha evidentemente origine dal francese. Ma vediamo come è nato e perché è stato scelto dai membri della band.

Il nome Depeche Mode è stato scelto in un momento successivo all’incontro dei primi membri fondatori, Vincent Clarke e Andy Fletcher. Nella primavera del 1980 si unì al gruppo il chitarrista, tastierista e cantautore Martin Gore. Ma fu con l’ingresso del cantante e frontman Dave Gahan che la band definì la sua struttura e scelse il suo nome definitivo. L’idea fu proprio di Gahan, che per pura coincidenza si trovò tra le mani una rivista di moda francese dell’epoca dal titolo “Dépêche mode”. Quel nome gli fece scattare qualcosa e lo propose per la nuova formazione.

Il titolo può essere tradotto letteralmente con “Fashion News”, ma il significato leggermente più sfumato attribuitogli dalla band, come ha rivelato lo stesso Gore in un’intervista del 1985, si avvicina di più a “Moda passeggera e veloce”.

La morte di Andy Fletcher

Abbiamo visto perché i Depeche mode si chiamano così (l’origine del loro nome), gruppo che nel 2022 ha avuto un grave lutto. Il 26 maggio 2022 è infatti morto improvvisamente Andy Fletcher all’età di 60 anni. Il suo decesso è stato annunciato dagli stessi compagni di band, così come l’ex compagno Alan Wilder. In seguito gli stessi membri restanti, su autorizzazione della sua famiglia, hanno reso noto che la causa della morte di Andy Fletcher è stata la dissezione dell’arteria aorta.

Il 15 agosto 2022, a distanza da tre mesi dalla morte di Andy, sul profilo ufficiale dei Depeche Mode è apparsa una foto con Dave Gahan e Martin Gore in studio di registrazione al lavoro per un nuovo album con scritto “Trovare stabilità in ciò che conosciamo e amiamo e concentrarci su ciò che dà significato e scopo alla vita”.

Il 4 ottobre 2022 i Depeche Mode hanno tenuto una conferenza stampa a Berlino dove hanno annunciato l’imminente uscita di un nuovo album in studio, il 15esimo intitolato Memento Mori il quale uscirà nella primavera del 2023 e la relativa tournee Memento Mori World Tour 2023 prevista nel corso dell’estate di quell’anno. Stasera, 11 febbraio, saranno invece ospiti del Festival di Sanremo 2023.