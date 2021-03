Chi sono i Dellai, cantanti delle Nuove proposte (giovani) a Sanremo 2021

Chi sono I Dellai (Matteo e Luca), cantanti delle Nuove proposte (giovani) a Sanremo 2021

Chi sono I Dellai, giovani cantanti in gara nelle Nuove proposte (giovani) a Sanremo 2021? Si tratta di due fratelli gemelli, Matteo e Luca Dellai, che partecipano alla 71esima edizione del Festival nella categoria Nuove Proposte con il brano Io sono Luca. Sono nati il 21 Dicembre del 1996 a Cesena di Cattolica. Molto riservati, hanno sviluppato sin da ragazzi una grande passione per il canto e la musica.

Luca ha conseguito la maturità al liceo musicale, successivamente si è iscritto alla facoltà di Economia e nel contempo anche al Conservatorio Rossini di Pesaro. Il fratello Matteo invece, dopo la maturità ha intrapreso gli studi in Architettura. Insieme e dopo aver fondato il duo musicale i Dellai (in gara a Sanremo 2021), hanno conquistato la vittoria ad Area Sanremo e si sono così aggiudicati un posto tra le Nuove Proposte al Festival. Pur proseguendo entrambi gli studi universitari, Matteo e Luca Dellai non hanno abbandonato la loro passione per la musica. Il loro ultimo progetto è Non passano gli aerei brano che ha riscontrato un notevole successo ed è già scaricabile su tutte le piattaforme musicali digitali.

Sul palco dell’Ariston, nella categoria Giovani, porteranno il loro tormentone Io sono Luca. Non abbiamo molte informazioni sulla loro vita privata, per cui non sappiamo se sono single o hanno una fidanzata. I Dellai non sono molto attivi sui social, pur avendo un profilo Instagram seguito da circa 900 persone. Un numero destinato sicuramente a crescere con la loro partecipazione a Sanremo 2021.

Nuove proposte

Abbiamo conosciuto i Dellai (qui sopra le info su chi è), ma quali sono i cantanti in gara nella categoria nuove proposte (giovani) di Sanremo 2021? Eccoli:

Gaudiano – “Polvere da sparo”

Avincola – “Goal!”,

Folcast – “Scopriti”,

Davide Shorty – “Regina”

WrongOnYou – “Lezioni di volo”

Greta Zuccoli – “Ogni cosa sa di te”

Dellai – “Io sono Luca”

Elena Faggi – “Che ne so”

