Delitti in famiglia – Il caso Carretta: il documentario su Rai 2

Delitti in Famiglia – Il caso Carretta è il documentario in onda su Rai 2 questa sera, 9 novembre 2023, alle ore 21.20. Un ciclo di documentari che racconta tre famosi ed emblematici omicidi avvenuti nei luoghi che riteniamo più sicuri, per mano delle persone nelle quali riponiamo maggior fiducia. Ad accompagnare gli spettatori in questo viaggio sarà il giornalista Stefano Nazzi, tra i più celebri e autorevoli autori di podcast di cronaca nera. Al centro della puntata di oggi ci sarà il caso Carretta. Ecco le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni

Questa sera il giornalista Stefano Nazzi, autore di uno dei podcast di cronaca nera più ascoltati d’Italia, racconta il caso Carretta. Il 4 agosto 1989 a Parma, il ventisettenne Ferdinando Carretta, nella casa di famiglia, uccide tutti i familiari con una pistola: padre, madre e il fratello minore. Scappato nel Regno Unito, Carretta confessa gli omicidi in un’intervista televisiva per il programma “Chi l’ha visto?”. Dichiarato incapace di intendere e di volere, condannato alla detenzione in un carcere psichiatrico giudiziario, è tornato in libertà nel 2015 ed è morto nel 2023. Negli ultimi trent’anni, il numero di omicidi volontari in Italia è diminuito drasticamente: erano 1.476 nel 1992, nel 2022 sono stati 314. Quella che non diminuisce è la percentuale degli omicidi che avvengono all’interno di relazioni affettive e familiari: circa il 50%, cioè la metà, sono delitti maturati e commessi in casa.

Streaming e tv

Dove vedere Delitti in famiglia? Appuntamento su Rai 2 alle ore 21.20 in prima visione questa sera, 9 novembre 2023. Anche in streaming su Rai Play.