Delitti ai Caraibi: anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

Delitti ai Caraibi: anticipazioni, trama, cast e streaming

Questa sera, martedì 30 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Delitti ai Caraibi, il poliziesco al femminile ambientato nelle Antille francesi in onda ogni martedì. Ma vediamo insieme le anticipazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della serata, “Debiti di sangue”, una turista viene trovata morta nella villa che occupava. Aveva appena trascorso una notte agitata tra le braccia del suo amante. Durante la perquisizione del luogo, Aurélien trova il numero di telefono del suo miglior amico. Invece di avvisare Mélissa e Gaëlle, decide di interrogare immediatamente la persona in questione. Nel frattempo, le due investigatrici scoprono che la vittima faceva uso di servizi di prostituzione. L’amico di Aurélien è stato l’ultimo dei suoi “clienti”. È lui il colpevole? Fino a che punto Aurélien è disposto ad arrivare per proteggerlo? L’indagine si complica quando emergono dettagli sulla vita privata della vittima. La turista, apparentemente una persona rispettabile, aveva condotto una doppia vita, frequentando ambienti pericolosi e facendo uso di droga. Le tracce portano a un giro di prostituzione di alto livello, e Aurélien si trova in una posizione difficile: il suo amico, che aveva dei precedenti penali, potrebbe essere implicato in attività criminali più gravi. Aurélien deve adesso decidere se coprire il suo amico o collaborare pienamente con le sue colleghe per risolvere il caso.

Il secondo episodio della serata ha come titolo “La verità di una donna”. Mentre arriva all’hotel di polizia, Gaëlle viene improvvisamente affrontata da un giovane uomo, che la accusa di essere responsabile della morte di sua madre. Gaëlle capisce che sta parlando di un caso vecchio di dieci anni, quando, appena diventata agente di polizia, aveva interrogato una donna vittima di violenza domestica. Il caso è ovunque su internet e Mélissa e Gaëlle scoprono che il sito della polizia è stato hackerato e molti dossier sono scomparsi. Come non bastasse, viene commesso un omicidio lo stesso giorno. La vittima è proprio al centro di un’indagine di cui il dossier è scomparso. L’hackeraggio e l’omicidio sono collegati? L’indagine svela un complesso intreccio di vendetta e segreti sepolti. Gaëlle si trova a confrontarsi con il proprio passato professionale, mentre il giovane uomo, mosso dal dolore e dalla rabbia, cerca giustizia per sua madre. L’hackeraggio dei dossier risulta essere opera di un gruppo ben organizzato, determinato a portare alla luce casi di giustizia sommaria e abusi di potere all’interno del dipartimento di polizia. Mélissa, intanto, scopre che la vittima dell’omicidio era in possesso di informazioni compromettenti su figure di alto profilo.

Delitti ai Caraibi: il cast

Abbiamo visto la trama di Delitti ai Caraibi, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Sonia Rolland: Mélissa Sainte-Rose

Béatrice de la Boulaye: Gaëlle Crivelli

Julien Béramis: Aurélien Charlery

Valentin Papoudof: Philippe “Phil” Dorian

Stéphan Wojtowicz: Alain Etcheverry

Benjamin Douba-Paris: Lucas

Antoinette Giret: Chloé

Streaming e tv

Dove vedere Delitti ai Caraibi in diretta tv e live streaming? La serie, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.