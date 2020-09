Ryan Reynolds, l’attore che interpreta Deadpool: moglie, figli e curiosità

Ryan Reynolds, ecco l’attore che interpreta Deadpool

Come si chiama l’attore che interpreta Deadpool? Più di qualcuno oggi, 15 settembre 2020, si è fatto questa domanda. Chi prima della messa in onda su Italia 1 del film; chi dopo; e chi durante. Ve lo diciamo subito si tratta di Ryan Rodney Reynolds, attore, comico, sceneggiatore e produttore cinematografico canadese. Ma scopriamo qualcosa in più sull’attore. Cresciuto in una famiglia di religione cattolica e di origini irlandesi, ultimo di quattro fratelli, tutti poliziotti, l’attore è figlio di Jim, commerciante, e di Tammy, commessa. Dopo essere stato bocciato al corso di arte drammatica lascia il negozio di frutta e verdura dove lavorava, e si trasferisce in Florida in cerca di fortuna. Poco tempo dopo viene selezionato per far parte del cast del teen drama Fifteen. Successivamente lavora in vari sceneggiati e in film minori per la televisione. Il primo ruolo significativo arriva nel 1997 quando viene scelto per essere protagonista della serie televisiva Due ragazzi e una ragazza, la serie ha molto successo negli Stati Uniti, e dopo anni di gavetta, per l’attore si aprono le porte del cinema. Alcuni titoli? Maial College, Matrimonio impossibile, Blade, Smokin’ Aces, Hal Jordan/Lanterna Verde e tanti altri. Nel 2016 Ryan Reynolds interpreta il ruolo di Deadpool nell’omonimo film dedicato interamente al “Mercenario Chiacchierone”: la sua performance del personaggio diventa iconica e la sua fama mondiale aumenta notevolmente, così come quella di Deadpool. Nel 2018 riprende il ruolo di Deadpool in Deadpool 2 che ha anche co-sceneggiato.

Vita privata, moglie, figli e curiosità

Dal 2002 al febbraio 2007 è stato legato sentimentalmente alla cantante canadese Alanis Morissette. La Morissette ha dichiarato che il suo album Flavors of Entanglement è incentrato sulla fine della sua relazione con Ryan Reynolds. Il 27 settembre 2008 l’attore che interpreta Daeadpool ha sposato l’attrice Scarlett Johansson. La coppia si è poi separata nel dicembre 2010, per poi divorziare definitivamente nel luglio 2011. Il 9 settembre 2012 Ryan Reynolds si è sposato con l’attrice e modella Blake Lively, conosciuta sul set del film Lanterna Verde. La loro prima figlia, chiamata James, è nata il 16 dicembre 2014. La secondogenita, Inez, è nata il 30 settembre 2016 a New York. La terza figlia, chiamata Betty, è nata nell’estate 2019. Curiosità: nel novembre del 2010 Ryan Reynolds si è classificato al primo posto nella classifica degli uomini più sexy stilata dalla rivista People.

