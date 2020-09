Daydreamer – Le ali del sogno, dove vedere la soap opera in tv e in streaming

Can e Sanem sono i protagonisti di Daydreamer – Le ali del sogno, una soap opera turca che ha ben presto conquistato l’Italia. Gli episodi sono andati in onda per tutta l’estate ma, con il ritorno della stagione autunnale televisiva, è rientrato anche Uomini e Donne e i fan di Daydreamer hanno dovuto cambiare abitudine. Di fatto, l’appuntamento con la soap opera è stato spostato al serale, ma non è chiaro quando Mediaset manderà in onda gli episodi. La storia segue quella di Sanem, aspirante scrittrice che trova lavoro in un’azienda pubblicitaria ed è qui che incontra Can, il figlio artista del proprietario, e sarà nelle sue mani che cadrà poi la gestione dell’azienda. Ma dove seguire Daydreamer? In tv e/o in streaming?

Tutto su Daydreamer – Le ali del sogno: trama, cast e streaming

Daydreamer, dove vedere in tv

Per vedere Daydreamer basterà sintonizzarsi su Canale 5. La rete ammiraglia di Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, oppure al tasto 505 per la versione HD. Chi invece dispone di un decoder di Sky può trovarlo al tasto 105.

Daydreamer, dove vedere in streaming

Chi invece vuole seguire Daydreamer in diretta streaming, soprattutto adesso che è stato spostato nel palinsesto, può accedere a MediasetPlay, la piattaforma che consente di seguire tramite pc, smartphone e tablet quello che va in onda in tv anche tramite streaming. Chi vuole recuperare gli episodi andati in onda di Daydreamer inoltre può farlo sempre su MediasetPlay grazie alla funzione on demand.

