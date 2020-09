Daydreamer, quante puntate sono, durata e quando finisce

DAYDREAMER QUANTE PUNTATE – Daydreamer, Le ali del sogno è una soap opera turca arrivata in prima tv su Canale 5 quest’estate e che, a causa del ritorno di Uomini e Donne, ha subito un cambio di programmazione. Quando andrà in onda adesso Daydreamer? La storia di Can e Sanem dovrà adattarsi a nuovi orari di messa in onda.

Quante puntate

Di quante puntate è composto Daydreamer? In Turchia, la soap è composta da due stagioni per un totale di 51 episodi, ognuno dei quali dura due ore. In Italia, invece, gli episodi sono stati divisi e in totale sono 153, ognuno di una minore durata rispetto all’originale.

Durata

Nella versione turca, ogni episodio dura 120-140 minuti. Nella versione italiana, invece, ogni episodio dura 40-50 minuti.

Daydreamer, quando va in onda e quando finisce

Finora, DayDreamer è sempre andato in onda nella fascia pomeridiana, dal lunedì al venerdì dalle ore 14:45 alle 15:50 circa. Questo fino ai primi di settembre, esattamente fino al 4. Ma, con il ritorno di Uomini e Donne, Daydreamer ha subito un cambio di palinsesto ed è stato spostato in fascia serale. Non è chiaro come Mediaset vorrà gestire la messa in onda delle puntate rimanenti di Daydreamer.

Dove vedere la serie tv in streaming

Abbiamo visto durata e quando finisce Daydreamer, ma dove è possibile seguire la serie in tv e live streaming? Come detto, le puntate vanno in onda da oggi – 7 settembre 2020 – su Canale 5. Sarà possibile seguire la serie tv anche in live streaming tramite la piattaforma di MediasetPlay.

