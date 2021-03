Daydreamer – Le ali del sogno: le anticipazioni (trama e cast) del 3 marzo

Questa sera, mercoledì 3 marzo 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Daydreamer – Le ali del sogno, la popolare serie tv turca campione d’ascolti che torna in prima serata con i nuovi episodi. Tornano dunque le avventure di Can e Sanem, interpretati da Can Yaman e Demet Özdemir, con il loro amore burrascoso. Ma quali sono le trame e le anticipazioni di Daydreamer di oggi, 3 marzo 2021? Scopriamolo insieme.

Trama

Secondo le anticipazioni di Daydreamer di oggi, continua la storia d’amore di Can e Sanem. Nella seconda parte dell’episodio 128 Can (Can Yaman) escogita un piano per trascorrere del tempo con la bella Sanem (Demet Ozdemir). In che modo? Mettendo fuori uso la sua barca in modo da dover chiedere ospitalità alla ragazza. Così facendo, inoltre, Can avrebbe l’occasione perfetta per stare accanto al padre malato. Dinanzi a queste richieste, seppur un po’ controvoglia, Sanem accetta di andargli incontro ma a condizione che Can si sistemi nel capanno della tenuta, quello che presto diventerà il nuovo rifugio del nostro fotografo.

Daydreamer: il cast

Abbiamo visto la trama della puntata di oggi – 3 marzo 2021 – di Daydreamer – Le ali del sogno, ma qual è il cast completo della serie tv? Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir, nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo. Nel cast vediamo poi Ozlem Tokaslan interpretare la mamma di Sanem Mevkibe, Oznur Serçeler invece è la sorella Leyla. Birand Tunca è Emre, Anil Celik è CeyCey e Ali Yagci è Osman.

Streaming e tv

Dove vedere in tv Daydreamer – Le ali del sogno in tv e live streaming? La serie tv va in onda su Canale 5 stasera, mercoledì 3 marzo 2021, a partire dalle 21,30. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda della fiction ma non volete perdervela per nulla al mondo? Non c’è problema: è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

