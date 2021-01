Daydreamer – Le ali del sogno: le anticipazioni (trama e cast) del 21 gennaio

Questa sera, giovedì 21 gennaio 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Daydreamer – Le ali del sogno, la popolare serie tv turca campione d’ascolti che torna in prima serata con i nuovi episodi. Tornano dunque le avventure di Can e Sanem, interpretati da Can Yaman e Demet Özdemir, con il loro amore burrascoso. Ma quali sono le trame e le anticipazioni di Daydreamer di oggi? Scopriamolo insieme.

Trama

Non ci sono buone notizie per i fan della coppia composta da Can e Sanem. I litigi tra i due sono all’ordine del giorno e adesso la loro storia sembra essere giunta al capolinea. Nella puntata di oggi, gli amici e colleghi di Sanem e Can studiano uno stratagemma per riuscire a fare in modo che i due si chiariscano. In tal senso, Cengiz organizzerà un piano ben strutturato per permettere all’affascinante fotografo e alla copy di chiarirsi una volta per tutte. Ci riuscirà?

La prima parte del piano andrà a buon fine. Saranno però Can e Sanem a non collaborare. Secondo le anticipazioni di Daydreamer di oggi, infatti, Cengiz chiuderà Can e Sanem in una cella frigorifera per permettergli di parlare e chiarirsi una volta per tutte. In questo modo Cengiz sarà anche sicuro di costringere la coppia a parlarsi in tutta sincerità. Nessuno dei due, infatti, avrà alcuna via di fuga. Non ci sarà Huma a chiamare Can con altri impegni. Non ci sarà Yigit a distrarre Sanem. Nessun impegno di lavoro, nessuna telefonata di famiglia. Entrambi verranno messi con le spalle al muro. Nella cella frigorifera, però, invece di far pace, Can e Sanem litigheranno di nuovo e decideranno di prendere strade separate.

Daydreamer: il cast

Abbiamo visto la trama della puntata di oggi di Daydreamer – Le ali del sogno, ma qual è il cast completo della serie tv? Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir, nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo. Nel cast vediamo poi Ozlem Tokaslan interpretare la mamma di Sanem Mevkibe, Oznur Serçeler invece è la sorella Leyla. Birand Tunca è Emre, Anil Celik è CeyCey e Ali Yagci è Osman.

Streaming e tv

Dove vedere in tv Daydreamer – Le ali del sogno in tv e live streaming? La serie tv va in onda su Canale 5 stasera, giovedì 21 gennaio 2021, a partire dalle 21,30. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda della fiction ma non volete perdervela per nulla al mondo? Non c’è problema: è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

