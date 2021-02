Daydreamer – Le ali del sogno: le anticipazioni (trama e cast) del 2 febbraio

Questa sera, martedì 2 febbraio 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Daydreamer – Le ali del sogno, la popolare serie tv turca campione d’ascolti che torna in prima serata con i nuovi episodi. Tornano dunque le avventure di Can e Sanem, interpretati da Can Yaman e Demet Özdemir, con il loro amore burrascoso. Ma quali sono le trame e le anticipazioni di Daydreamer di oggi, 2 febbraio 2021? Scopriamolo insieme.

Trama

Sanem e Can hanno finalmente risolto le incomprensioni e sono tornati insieme, più innamorati che mai. A dividere la coppia, però, ci sono Polen e Yigit che non hanno intenzione di arrendersi tanto facilmente. Sebbene sia consapevole della gelosia che il Divit nutre nei confronti del nuovo arrivato, la Aydin sceglie di lavorare per Yigit e firmare il suo primo contratto come scrittrice. Sanem, forse troppo ingenua in materia sentimentale, non sospetta che il suo nuovo capo sia invaghito di lei e biasima Can per l’eccessivo senso di possesso che nutre nei suoi confronti. Ora Sanem potrà realizzare il suo sogno, ma ignora che la reazione del suo fidanzato porterà nuove e profonde fratture alla loro storia d’amore…

Daydreamer: il cast

Abbiamo visto la trama della puntata di oggi – 2 febbraio – di Daydreamer – Le ali del sogno, ma qual è il cast completo della serie tv? Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir, nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo. Nel cast vediamo poi Ozlem Tokaslan interpretare la mamma di Sanem Mevkibe, Oznur Serçeler invece è la sorella Leyla. Birand Tunca è Emre, Anil Celik è CeyCey e Ali Yagci è Osman.

Streaming e tv

Dove vedere in tv Daydreamer – Le ali del sogno in tv e live streaming? La serie tv va in onda su Canale 5 stasera, martedì 2 febbraio 2021, a partire dalle 21,30. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda della fiction ma non volete perdervela per nulla al mondo? Non c’è problema: è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

