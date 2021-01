Daydreamer – Le ali del sogno streaming e diretta tv: dove vedere la serie

Torna questa sera, 7 gennaio 2021, in prima serata su Canale 5 Daydreamer – Le ali del sogno, la popolare serie tv turca con Can Yaman e Demet Özdemir, nei panni dei protagonisti Can e Sanem. Una lunga serata, a partire dalle 21.20, con ben tre episodi in onda. Ma dove è possibile vedere Daydreamer – Le ali del sogno in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 giovedì 7 gennaio 2021 in prima serata, alle ore 21,20 (circa). Canale 5 è disponibile al tasto 5 del digitale terrestre (505 in HD, 105 del decoder Sky).

Daydreamer streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire le varie puntate della serie anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay si potranno recuperare le varie puntate in replica grazie alla funzione on demand.

Trama

Questa sera, 7 gennaio 2021, verranno proposti in prima serata tre episodi della popolare fiction turca. Abbiamo visto dove vedere Daydreamer in streaming, ecco ora le anticipazioni delle punate di oggi. Polen propone a Can di trasferirsi a lavorare nei Balcani. Can accetta, gettando nella disperazione Sanem, che si vede costretta a licenziarsi dall’agenzia. Sovrappensiero, l’Aydin attraversa senza guardare e viene investita da un auto guidata dall’affascinante Yigyt. Il ragazzo insiste per portarla in ospedale, dove vengono raggiunti da Leyla, Emre e Can. Inutile a dirsi, tra il Divit e Yigyt si creerà subito una forte tensione. E il fotografo farà bene a preoccuparsi, perché il nuovo arrivato mostrerà subito interesse per Sanem, tanto da accompagnarla a casa in macchina e chiederle il suo numero di telefono. Nel frattempo, il lancio della campagna per Red Mode è alle porte e alla Friki Harika si fanno gli straordinari per consentire il perfetto svolgimento della serata.

