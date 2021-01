Daydreamer – Le ali del sogno: le anticipazioni e la trama del 7 gennaio 2021 su Canale 5

Daydreamer è la popolare serie tv turca campione d’ascolti su Canale 5 che torna in prima serata a partire da giovedì 7 gennaio con i nuovi episodi. Tornano dunque le avventure di Can e Sanem, interpretati da Can Yaman e Demet Özdemir, con il loro amore burrascoso. Questa sera, 7 gennaio 2021, su Canale andranno in onda tre episodi consecutivi, a partire dalle 21.20. Ma quali sono le trame e le anticipazioni di Daydreamer di oggi? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni

Polen propone a Can di trasferirsi, per lavorare nei Balcani. Can accetta provocando la disperazione di Sanem, che, rimpianta da tutti i colleghi, compresi Deren e la signora Huma, si licenzia dall’agenzia. Subito dopo viene investita da un’auto alla cui guida c’è Yigit, che la accompagna in ospedale e la assiste tutto il tempo. Sanem viene dimessa il giorno stesso e Yigit la accompagna anche a casa, provocando la gelosia di Can. Intanto Mevkibe si scontra con Nihat, contestandogli un negozio “artificiale” a fronte del suo biologico. Muzaffer mostra a Mevkibe dei manifesti in cui entrambi appaiono come “testimonial” del loro negozio bio. Sia pure sollecitata più volte, anche da Can, a rimanere in agenzia, Sanem non recede dal suo proposito di licenziarsi.

Secondo le anticipazioni di Daydreamer, Yigit sembra sempre più interessato a Sanem. Le chiede il numero di telefono. Leyla, in un momento di distrazione, lascia cadere per sbaglio il diario di Sanem nell’auto di Yigit. Così, fornisce all’uomo la perfetta scusa per richiamarla. Yigit, infatti, telefona a Sanem e le fa sapere di avere trovato il suo diario. Ammette di averlo letto e si complimenta per la sua scrittura. Poi, le svela di essere un editore e di essere disposto a leggere una bozza scritta da lei. Sanem è contenta per questa opportunità, ma è anche sempre più avvilita perché le manca Can. Quest’ultimo, intanto, decide di rimandare la partenza.

Infine nel terzo episodio di stasera di Daydreamer, secondo le anticipazioni, il lancio della campagna per Red Mode è alle porte e alla Friki Harika si fanno gli straordinari per consentire il perfetto svolgimento della serata. Sanem è immersa nel lavoro, quando riceve la telefonata di Yigit che, con la scusa di restituirle il diario non solo le propone un lavoro presso la casa editrice che sta fondando, ma la sprona a scrivere il suo romanzo. Il giovane, infatti, non ha potuto fare a meno di leggere alcune pagine scritte da lei trovandole avvincenti. Ma l’interesse dimostrato per Sanem non fa che inasprire la gelosia di Can. Sanem ne approfitta per convincerlo subdolamente a non partire. Le nuove opportunità di lavoro non finiscono qui, Muzaffer ha appena ideato un sistema economico grazie al quale riuscirà a promuovere i prodotti biologici del marchio Mammina e guadagnare esponenzialmente.

Diretta tv e streaming

Dove vedere in tv Daydreamer – Le ali del sogno? La serie tv va in onda su Canale 5 stasera, giovedì 7 gennaio 2021, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda della fiction ma non volete perdervela per nulla al mondo? Non c'è problema: è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

