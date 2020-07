Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 24 luglio su Canale 5

Daydreamer – Le ali del sogno è la serie in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:45, al posto di Uomini e Donne. Protagonista è Can Yaman, attore già conosciuto dal grande pubblico per aver recitato in Bitter Sweet. Ma quali sono le anticipazioni di Daydreamer di oggi, 24 luglio 2020? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’episodio.

La serie, in onda in prima assoluta, è un incontro di emozioni, intrighi e passione il cui protagonista indiscusso è il sex symbol Can Yaman, che qui interpreta Can Divit, un fotografo di talento e dallo spirito ribelle che ama i viaggi e la natura. Tornato nella capitale, Can rileva l’attività di famiglia, una celebre agenzia pubblicitaria, e dovrà gestirla con il fratello Emre, un uomo serio e dedito al lavoro. La storia di questi due ragazzi s’intreccia a quella della sognatrice Sanem Aydin (interpretata da Demet Ozdemir), che vuole diventare una scrittrice famosa e trasferirsi alle Galapagos. La ragazza lavora nella drogheria di famiglia ma, cercando indipendenza, trova lavoro nell’agenzia dove lavora sua sorella. Ed è qui che conoscerà Can. Nel cast della serie troviamo un altro volto amato in Bitter Sweet, quello di Oznur Serceler, che qui interpreta Leyla, la sorella di Sanem. Vediamo le anticipazioni della giornata di oggi, 24 luglio 2020, su Canale 5.

Daydreamer, Le ali del sogno: anticipazioni episodio oggi, 24 luglio

Secondo le anticipazioni di questo pomeriggio, vedremo Can e Sanem finalmente nel pieno del loro amore. Can era stufo di aspettare e ha voluto confessare a Sanem di essere lui l’Albatros. Sanem, seppur felicissima, è consapevole di averlo riempito di menzogne e deve scendere a patti con la sua coscienza. Osman cerca di farla ragionare. Can intanto è felicissimo ed esterna la sua gioia anche al padre Aziz, raccontandogli di aver trovato finalmente la donna dei suoi sogni. Sulla strada del ritorno lo chiama Deren, che gli comunica che la Orgatte vuole Osman anche per il secondo spot e gli chiede in prestito la sua preziosa macchina fotografica per poter girare la pubblicità senza intoppi e lui accetta. Intanto Polen è tornata in Inghilterra, ma Aylin continua ad essere una minaccia fastidiosa, perché non vuole lasciare la Fikri Harika tanto presto e, dopo lo spot della Orgatte, lavorerà ancora con Can al progetto della casa automobilistica. Intanto la sorella di Sanem cercherà di impedire alla rivale di intromettersi in affari non suoi.

Daydreamer cast

Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, in Daydreamer – Le ali del sogno Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir, nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo.

