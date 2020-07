Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 20 luglio su Canale 5

Daydreamer – Le ali del sogno è la serie in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:45, al posto di Uomini e Donne. Protagonista è Can Yaman, attore già conosciuto dal grande pubblico per aver recitato in Bitter Sweet. Ma quali sono le anticipazioni di Daydreamer di oggi, 20 luglio 2020? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’episodio.

La serie, in onda in prima assoluta, è un incontro di emozioni, intrighi e passione il cui protagonista indiscusso è il sex symbol Can Yaman, che qui interpreta Can Divit, un fotografo di talento e dallo spirito ribelle che ama i viaggi e la natura. Tornato nella capitale, Can rileva l’attività di famiglia, una celebre agenzia pubblicitaria, e dovrà gestirla con il fratello Emre, un uomo serio e dedito al lavoro. La storia di questi due ragazzi s’intreccia a quella della sognatrice Sanem Aydin (interpretata da Demet Ozdemir), che vuole diventare una scrittrice famosa e trasferirsi alle Galapagos. La ragazza lavora nella drogheria di famiglia ma, cercando indipendenza, trova lavoro nell’agenzia dove lavora sua sorella. Ed è qui che conoscerà Can. Nel cast della serie troviamo un altro volto amato in Bitter Sweet, quello di Oznur Serceler, che qui interpreta Leyla, la sorella di Sanem. Vediamo le anticipazioni della giornata di oggi, 20 luglio 2020, su Canale 5.

Daydreamer, Le ali del sogno: anticipazioni episodio oggi, 20 luglio

Nella puntata che va in onda oggi, 20 luglio 2020, vediamo sul set fotografico accadere di tutto. Deren e Aylin continuano con la loro guerra fredda che coinvolgerà anche Can, stanco di vederli bisticciare in continuazione. Le cose si complicano quando l’attore scelto per lo shooting si sente male e Deren, Aylin, Can e Ceycey devono trovare qualcuno che lo sostituisce. Leyla allora propone Osman che si dimostra capace di svolgere il compito, peccato che un imprevisto rischierà di mandare in fumo un’intera giornata di lavoro. Can e Sanem trovano un modo per passare più tempo insieme e finiscono per fare un bagno insieme. Can le chiede di non lasciarlo mai più, ma il loro momento intimo viene interrotto da Deren, così i due non possono baciarsi.

I due tornano sul set quando Can scopre che la memoria della macchina da ripresa è compromessa quindi tutto il lavoro della giornata è andato perso e devono cominciare da capo. I presenti si accorgono che tra di loro è successo qualcosa, anche perché li vedono bagnati e complici. Intanto Can informa i suoi collaboratori del cambio di marcia: dovranno rimanere anche la notte nel bosco per poter lavorare già alle prime luci dell’alba.

Daydreamer cast

Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, in Daydreamer – Le ali del sogno Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir, nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo.

