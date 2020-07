Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 16 luglio su Canale 5

Daydreamer – Le ali del sogno è la serie in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14,45, al posto di Uomini e Donne. Protagonista è Can Yaman, attore già conosciuto dal grande pubblico per aver recitato in Bitter Sweet. Ma quali sono le anticipazioni di Daydreamer di oggi, 16 luglio 2020? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’episodio su Canale 5.

Daydreamer, Le ali del sogno: anticipazioni episodio oggi, 16 luglio

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio di Daydreamer, l’arrivo di Aylin all’agenzia ha mandato fuori di testa Deren, che non sopporta il suo ex boss e tra le due donne si scatena una guerra aperta senza esclusione di colpi. A pagarne le conseguenze saranno Ceycey e Guliz. In più, vedremo Polen finalmente a conoscenza del grande segreto di Can, innamorato perso di Sanem. Polen ha capito che tra i due sta nascendo qualcosa, ma non vuole demordere e fa di tutto per riconquistare l’ex fidanzato, ritagliandosi dei momenti intimi in sua compagnia. Polen, oltre a voler riconquistare l’amore perduto di Can, vuole anche far ingelosire Sanem. Intanto, per lo shooting fotografico per i prodotti biologici, sono a lavoro Nihat, Muzo e Osman. Mevkibe ha deciso di dare loro una mano dopo aver scoperto che anche Aysun è coinvolto. La donna sfiderà quindi la madre di Muzzafer, sarà uno scontro aperto ma, per votare il miglior piatto, c’è bisogno di un giudice imparziale e viene chiamato in campo Can. Sarà compito di Sanem bendarlo e imboccarlo!

Dopo una giornata trascorsa insieme ad assaggiare e votare piatti, Can chiede a Sanem di fare una passeggiata in privato e i due, trovatisi sugli scogli, si lanceranno in un’accesa discussione. Sanem giudicherà duramente il suo comportamento e lo accuserà di volere che tutti lo amino. Can, dal suo canto, invece rivendica la storia di Levent. Sanem è costretta quindi a vuotare il sacco e spiega che tra di loro non c’è mai stato nulla. La discussione termina con Sanem accecata dalla rabbia che allontana ancora una volta Can.

Daydreamer: cosa è, di cosa parla

La serie, in onda in prima assoluta, è un incontro di emozioni, intrighi e passione il cui protagonista indiscusso è il sex symbol Can Yaman, che qui interpreta Can Divit, un fotografo di talento e dallo spirito ribelle che ama i viaggi e la natura. Tornato nella capitale, Can rileva l’attività di famiglia, una celebre agenzia pubblicitaria, e dovrà gestirla con il fratello Emre, un uomo serio e dedito al lavoro. La storia di questi due ragazzi s’intreccia a quella della sognatrice Sanem Aydin (interpretata da Demet Ozdemir), che vuole diventare una scrittrice famosa e trasferirsi alle Galapagos. La ragazza lavora nella drogheria di famiglia ma, cercando indipendenza, trova lavoro nell’agenzia dove lavora sua sorella. Ed è qui che conoscerà Can. Nel cast della serie troviamo un altro volto amato in Bitter Sweet, quello di Oznur Serceler, che qui interpreta Leyla, la sorella di Sanem.

Daydreamer: il cast

Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, in Daydreamer – Le ali del sogno Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir, nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo.

