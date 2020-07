Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 14 luglio su Canale 5

Daydreamer – Le ali del sogno è la serie in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:45, al posto di Uomini e Donne. Protagonista è Can Yaman, attore già conosciuto dal grande pubblico per aver recitato in Bitter Sweet. Ma quali sono le anticipazioni di Daydreamer di oggi, 14 luglio 2020? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’episodio.

La serie, in onda in prima assoluta, è un incontro di emozioni, intrighi e passione il cui protagonista indiscusso è il sex symbol Can Yaman, che qui interpreta Can Divit, un fotografo di talento e dallo spirito ribelle che ama i viaggi e la natura. Tornato nella capitale, Can rileva l’attività di famiglia, una celebre agenzia pubblicitaria, e dovrà gestirla con il fratello Emre, un uomo serio e dedito al lavoro. La storia di questi due ragazzi s’intreccia a quella della sognatrice Sanem Aydin (interpretata da Demet Ozdemir), che vuole diventare una scrittrice famosa e trasferirsi alle Galapagos. La ragazza lavora nella drogheria di famiglia ma, cercando indipendenza, trova lavoro nell’agenzia dove lavora sua sorella. Ed è qui che conoscerà Can. Nel cast della serie troviamo un altro volto amato in Bitter Sweet, quello di Oznur Serceler, che qui interpreta Leyla, la sorella di Sanem. Vediamo le anticipazioni della giornata di oggi, 14 luglio 2020, su Canale 5.

Daydreamer, Le ali del sogno: anticipazioni episodio oggi, 14 luglio

Nella puntata di oggi pomeriggio, vediamo Nihat alle prese con la vita casalinga, ora che Leyla è al comando. Ma, stanco di rimanere a casa senza fare nulla, il padre di Sanem allora si lancia nel commercio delle kofke vegane, ma la sua nuova impresa andrà a pestare i piedi della moglie Mevkibe, che non sarà affatto felice dell’intraprendenza del marito. Intanto la campagna pubblicitaria dei prodotti biologici inizia con un sopralluogo dei capannoni acquistati da Remide: Levent, Can, Sanem e Polen vanno insieme ma, mentre Sanem e Can non hanno problemi a stare in aperta campagna e a sporcarsi le scarpe, Polen e Levent invece sembrano essere tremendamente a disagio. Can, corroso dalla gelosia, fa di tutto per distrarre Sanem, in piena contemplazione di Levent poiché crede che sia lui il suo uomo misterioso. Intanto, alla Fikri, Deren assegna a Ceycey il compito di occuparsi del catering vegano per lo shooting che si terrà il giorno successivo.

Dopo il sopralluogo ai capannoni, Polen ha prenotato un posto esclusivo per cenare e vuole che Levent si unisca a loro, così anche Sanem viene coinvolta nella serata. Can si accorge che Levent sta provando a sedurre Sanem e non riuscirà a trattenere la sua stizza, ma il suo comportamento irriterà ulteriormente Polen che finirà per ubriacarsi. A fine serata, mentre Sanem finge di farsi accompagnare a casa da Levent solo per far ingelosire Can, quest’ultimo invece tornerà a casa con Polen. Ma, una volta a casa, Can avverte il bisogno di schiarirsi le idee e così esce a fare due passi. Polen, che lui aveva lasciato addormentata sul letto, si sveglia d’improvviso e si ritrova da sola, così chiama Sanem chiedendole di aiutarla a trovare Can.

Daydreamer cast

Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, in Daydreamer – Le ali del sogno Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir, nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo.

Potrebbero interessarti Chiamatemi Anna, le anticipazioni della settima puntata in onda il 14 luglio Ascolti tv lunedì 13 luglio: Il giovane Montalbano, Made in Sud, Appuntamento con l’amore 47 Ronin: trama, cast e streaming del film con Keanu Reeves