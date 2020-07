Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 13 luglio su Canale 5

Daydreamer – Le ali del sogno è la serie in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:45, al posto di Uomini e Donne. Protagonista è Can Yaman, attore già conosciuto dal grande pubblico per aver recitato in Bitter Sweet. Ma quali sono le anticipazioni di Daydreamer di oggi, 13 luglio 2020? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’episodio.

La serie, in onda in prima assoluta, è un incontro di emozioni, intrighi e passione il cui protagonista indiscusso è il sex symbol Can Yaman, che qui interpreta Can Divit, un fotografo di talento e dallo spirito ribelle che ama i viaggi e la natura. Tornato nella capitale, Can rileva l’attività di famiglia, una celebre agenzia pubblicitaria, e dovrà gestirla con il fratello Emre, un uomo serio e dedito al lavoro. La storia di questi due ragazzi s’intreccia a quella della sognatrice Sanem Aydin (interpretata da Demet Ozdemir), che vuole diventare una scrittrice famosa e trasferirsi alle Galapagos. La ragazza lavora nella drogheria di famiglia ma, cercando indipendenza, trova lavoro nell’agenzia dove lavora sua sorella. Ed è qui che conoscerà Can. Nel cast della serie troviamo un altro volto amato in Bitter Sweet, quello di Oznur Serceler, che qui interpreta Leyla, la sorella di Sanem. Vediamo le anticipazioni della giornata di oggi, 13 luglio 2020, su Canale 5.

Daydreamer, Le ali del sogno: anticipazioni episodio oggi, 13 luglio

Nella puntata che va in onda questo pomeriggio di Daydreamer vediamo un nuovo arrivo alla Fikri Harika: si tratta di Levent, il figlio di Remide, sarà lui infatti a sostituire la madre per la campagna di prodotti biologici e a decidere insieme a Can in che modo le due aziende potranno collaborare. Sanem è attratta da Levent, soprattutto perché crede che sia Albatros, poiché rispecchia tutta la previsione (alto, capelli lunghi, vestito elegante). Can, percependo la concorrenza, non può che esserne geloso e cerca di far capire a Sanem che la sua idea non è ben fondata e che sta prendendo un forte abbaglio. Aylin, riguardo i suoi problemi economici, decide di ipotecare la casa e informa Emre di essere nei guai. Il giovane Divit allora, essendo ancora innamorato di lei, le lascia l’anello che avrebbe voluto regalarle e le suggerisce di venderlo, usando quindi il denaro ricavato dalla vendita per affrontare i debiti. Aylin, che non accetta l’elemosina, proverà a fare un patto con Can: gli cederà la campagna per una nota casa automobilistica se lui la farà collaborare con quella dei prodotti biologici.

Levent e Can iniziano a lavorare insieme dandosi appuntamento ai capannoni comprati da Remide per fare un sopralluogo, Sanem va con loro, ma spunta anche Polen, rigorosamente con tacco 12. Can, geloso dell’interesse di Sanem, non può comunque badare troppo alla questione Levent a causa della sua ex fidanzata che salta fuori troppo spesso nella sua vita, mettendolo in difficoltà.

Daydreamer cast

Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, in Daydreamer – Le ali del sogno Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir, nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo.

