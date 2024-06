Dawn – Fantasmi dal passato: le anticipazioni (trama e cast) del film su Rai 2

Questa sera, lunedì 24 giugno 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Dawn – Fantasmi dal passato, il terzo film di una saga che ha conquistato spettatrici e spettatori di tutto il mondo. L’autrice dell’epopea moderna è V.C. Andrews, prolifica scrittrice americana di best seller a metà strada fra il rosa e il dark. Alla regia Lynda-Lisa Hayter. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dawn Longchamp riesce finalmente, grazie all’aiuto di Jimmy), a riprendersi Christie, la sua bambina. La giovane fa ritorno a Cutler’s Cove e lì comincia a dirigere l’albergo. Intanto, Jimmy viene congedato. I due giovani convolano, così, a nozze. Dawn fa la conoscenza del nuovo compagno della madre. Da lui scopre alcuni segreti di famiglia fondamentali che le risultano importanti per difendere ciò che le spetta.

Dawn: il cast

Abbiamo visto la trama di Dawn – Fantasmi dal passato, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Brec Bassinger è Dawn Longchamp

Khobe Clarke è Jimmy Longchamp

Donna Mills è Lillian Cutler

Elyse Maloway è Clara Jean Cutler

Dane Schioler è Philip Cutler

Jason Cermak è Randolph Cutler

Miranda Frigon è Laura Jean Cutler

Liz Wallace è Sissy

Jesse Metcalfe è Ormand Longchamp

Tanja Dixon-Warren è Mrs. Boston

Helena Marie è Sally Longchamp

Mackenzie Morrow è Louise

Darren Dolynski è il detective

Eduard Witzke è la Security Guard

Milo Shandel è Mr. Moore

Ted Cole è il dottore

Cheryl Swan è Mrs. Dalton

Shayne Elliott è Mr. Hornbeck

Streaming e tv

Dove vedere Dawn – Segreti sepolti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, lunedì 24 giugno 2024, alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.