Davide Toffolo, chi è il cantante in gara al Festival di Sanremo 2021

Davide Toffolo, leader e cantante del gruppo Tre Allegri Ragazzi Morti, è in gara al Festival di Sanremo 2021 in coppia con la band Extraliscio, con il brano Bianca luce nera. Fumettista, cantante e chitarrista, è dunque un artista a tutto tondo. Spesso lo vediamo indossare una maschera. Ma qual è la sua carriera e le sue canzoni? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Biografia

Soprannominato el Tofo, Davide Toffolo è il frontman del gruppo Tre Allegri Ragazzi Morti. Attivo dagli ‘90 in ambito musicale e fumettistico, Toffolo sarà in gara, insieme agli Extraliscio, al Festival di Sanremo 2021, con il brano Bianca luce nera. Nato il 17 gennaio del 1965 a Pordenone, si laurea in disegno anatomico all’Università di Bologna, frequenta la scuola di fumetto di Zio Feininger, Andrea Pazienza e Lorenzo Mattotti.

Affianca la passione per il fumetto a quella per la musica. Inizia a suonare già alla fine degli anni Settanta, e nel 1994 fonda, insieme al bassista Stefano Muzzin e a Luca Masseroni (in arte Luca Casta) il gruppo Tre Allegri Ragazzi Morti. Ha partecipato a numerose mostre e insegna ai giovani l’arte del fumetto, collaborando da più di 10 anni con scuole e associazioni culturali. Le sue opere grafiche riguardano sia i fumetti che le animazioni. Nelle sue mostre di fumetti o nei videoclip dei singoli musicali, Davide Toffolo integra al meglio le sue attività di musicista e fumettista. Finora ha pubblicato nove album musicali, 16 videoclip a cartoni animati disegnati e alle volte anche diretti, 16 albi autoconclusivi di fumetti e due serie di fumetti.

Il gruppo Tre Allegri Ragazzi Morti, nato nel 1994, si afferma sulla scena musicale italiana tra il 1997 e il 1998 grazie a Mostri e normali, attraverso un particolare rock alternativo misto a punk con influenze blues e indie rock americano. Si fanno conoscere anche per la loro immagine: lo stesso Davide, infatti, disegna le maschere-teschio che nascondono i visi dei componenti del gruppo. Grazie alle maschere il gruppo si rende subito riconoscibile anche chi non conosce bene la loro musica. Dopo aver pubblicato l’album Inumani nel 2016, che vede la collaborazione con Jovanotti, l’ultimo lavoro del gruppo risale al 2019, quando pubblicano Sindacato dei sogni, salvo poi ritornare nel 2020 con il singolo Quando.

Vita privata

Sulla sua vita sentimentale e privata ha sempre mantenuto il massimo riserbo. Come d’altronde sulla sua immagine, quasi mai svelata ai media, visto che si presenta con il volto nascosto da una maschera (tra l’altro disegnata proprio da lui). Sembrerebbe però avere una compagna e una figlia, Zoe. Su Instagram Davide Toffolo è seguito da oltre 37mila persone.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Potrebbero interessarti Gigliola Cinquetti ospite a Sanremo 2021: età, biografia, carriera, canzoni, marito, figli e cachet per il Festival Sanremo 2021, i cantanti della seconda serata del Festival: chi si esibisce oggi Ti piaci così: il testo della canzone di Malika Ayane a Sanremo 2021