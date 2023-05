David di Donatello 2023 streaming e diretta tv: dove vedere l’evento

Stasera, mercoledì 10 maggio 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la 68esima edizione dei Premi David di Donatello, il gala del cinema italiano che si svolgerà per la prima volta nei Cinecittà@Lumina, complesso di studi gestiti da Cinecittà. Alla conduzione Carlo Conti e Matilde Gioli. Alla regia Maurizio Pagnussat. Dove vedere i David di Donatello 2023 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’evento, come detto, va in onda stasera – mercoledì 10 maggio 2023 – alle ore 21,30 su Rai 1.

David di Donatello 2023 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anticipazioni e ospiti

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming i David di Donatello 2023, ma quali sono le anticipazioni? Nel corso della cerimonia saranno assegnati venticinque Premi David di Donatello e i David Speciali. Il David alla Carriera 2023 andrà a Marina Cicogna, che ha prodotto alcuni tra i più importanti film della storia del cinema italiano e internazionale.

Due, invece, i David Speciali: a Isabella Rossellini, una delle più note e apprezzate attrici italiane nel mondo, e a Enrico Vanzina, tra gli autori cinematografici più amati dal pubblico italiano, specialmente in coppia con il compianto fratello Carlo. “Il grande giorno”, diretto da Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo è il film vincitore del David dello Spettatore, mentre a “Le variabili dipendenti” di Lorenzo Tardella va il David di Donatello per il Miglior cortometraggio. Tra gli ospiti della serata, l’attore e regista statunitense Matt Dillon, che sarà al prossimo Festival di Cannes fra i protagonisti di Asteroid City di Wes Anderson, e i cantanti Matteo Bocelli e Noemi.