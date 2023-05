Quanto dura la cerimonia dei David di Donatello 2023: a che ora finisce

Quanto dura la cerimonia dei David di Donatello 2023, in onda su Rai 1 stasera, mercoledì 10 maggio? Il gala del cinema italiano andrà in onda dalle ore 21,30 alle ore 23,55. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti (pause pubblicitarie incluse). L’evento, come detto, va in onda stasera – mercoledì 10 maggio 2023 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anticipazioni

Nel corso della cerimonia saranno assegnati venticinque Premi David di Donatello e i David Speciali. Il David alla Carriera 2023 andrà a Marina Cicogna, che ha prodotto alcuni tra i più importanti film della storia del cinema italiano e internazionale. Due, invece, i David Speciali: a Isabella Rossellini, una delle più note e apprezzate attrici italiane nel mondo, e a Enrico Vanzina, tra gli autori cinematografici più amati dal pubblico italiano, specialmente in coppia con il compianto fratello Carlo.

“Il grande giorno”, diretto da Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo è il film vincitore del David dello Spettatore, mentre a “Le variabili dipendenti” di Lorenzo Tardella va il David di Donatello per il Miglior cortometraggio. Tra gli ospiti della serata, l’attore e regista statunitense Matt Dillon, che sarà al prossimo Festival di Cannes fra i protagonisti di Asteroid City di Wes Anderson, e i cantanti Matteo Bocelli e Noemi.