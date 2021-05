David di Donatello 2021: gli ospiti della 66esima edizione

Tanti gli ospiti della 66esima edizione dei Premi David di Donatello 2021, la cerimonia più importante del cinema italiano, in programma oggi – martedì 11 maggio 2021 – su Rai 1 dalle 21.25 con la conduzione di Carlo Conti. La serata, che si svolgerà alla presenza dei candidati di tutte le categorie, sarà trasmessa dagli storici studi televisivi “Fabrizio Frizzi” e dal prestigioso Teatro dell’Opera di Roma. Si tratta naturalmente di un’edizione fortemente condizionata dalla pandemia, con quasi tutti i titoli nemmeno usciti in sala ma direttamente sulle piattaforme streaming. Non mancheranno, come detto, grandi ospiti.

Nel corso della serata Laura Pausini canterà dal Teatro dell’Opera di Roma una versione esclusiva del brano “Io sì”, il singolo premiato agli ultimi Golden Globes come migliore canzone originale, tratto dal film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti con Sophia Loren. La cantante, nominata ai Premi Oscar 2021, è stata inoltre protagonista della novantatreesima edizione degli Academy Awards con un’esibizione del brano. Tra gli ospiti della serata anche Enrico Brignano.

La cerimonia e i premi

Durante la cerimonia di premiazione saranno consegnati in totale 25 David di Donatello, un David alla Carriera, due David Speciali e tre targhe denominate David 2021 – Riconoscimento d’Onore. Il David alla Carriera 2021 andrà a Sandra Milo, straordinaria interprete per registi come Antonio Pietrangeli e Federico Fellini, Roberto Rossellini e Gabriele Salvatores, Gabriele Muccino e Pupi Avati. Due i David Speciali assegnati nel corso di questa edizione: a Monica Bellucci, una delle attrici più conosciute e apprezzate a livello globale e a Diego Abatantuono, fra le voci più originali e poliedriche dello spettacolo in Italia. Tolo Tolo scritto, diretto e interpretato da Luca Medici, è il film vincitore del David dello Spettatore. Nel corso della cerimonia dei Premi David di Donatello 2021, i professionisti sanitari Silvia Angeletti, Ivanna Legkar e Stefano Marongiu riceveranno tre targhe denominate David 2021 – Riconoscimento d’Onore per l’importante contributo alla ripresa in sicurezza delle attività delle produzioni cinematografiche e audiovisive a Roma e in Italia durante la crisi del Covid.

David di Donatello 2021: streaming e diretta tv

Dove vedere i David di Donatello 2021 in tv e live streaming? Come detto, la cerimonia dei David 2021 andrà in onda in diretta su Rai 1 dalle ore 21,20 di oggi, 11 maggio 2021. Ma non solo: sarà possibile seguire la cerimonia anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione, RaiPlay.it. Tramite RaiPlay sarà possibile recuperare in qualsiasi momento, grazie alla funzione on demand, l’intero evento o le clip con i momenti più belli.