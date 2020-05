David di Donatello 2020 in tv e streaming: dove vedere la cerimonia live

DAVID DI DONATELLO 2020 STREAMING TV – Questa sera, venerdì 8 maggio 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2020, gli oscar del cinema italiano giunta alla sua 65esima edizione. Edizione che però sarà diversa rispetto a quelle del passato. A causa dell’emergenza Coronavirus, infatti, il galà tra tecnologia e tradizione sarà condotto da Carlo Conti con tutti i candidati in remoto e con i vincitori che riceveranno una statuetta virtuale. Dove vedere la cerimonia di premiazione dei David di Donatello in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Come detto, la cerimonia dei David 2020 andrà in onda in diretta su Rai 1 dalle ore 21,20 di oggi, 8 maggio 2020. Ma non solo: l’evento sarà trasmesso infatti anche su Rai Movie. Alla conduzione Carlo Conti.

Dove vedere i David di Donatello 2020 in streaming

Sarà possibile seguire la cerimonia di premiazione dei David 2020 anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione, RaiPlay.it. Come funziona RaiPlay? Semplice. Una volta sul sito ed effettuata la registrazione via mail o social, cliccare sul menu in alto a sinistra e selezionare Canali Tv – Dirette. Vi si apriranno diverse “caselle”: selezionare Rai 1 e il gioco sarà fatto. Buona visione!

Social

Abbiamo visto dove vedere in tv e streaming i David di Donatello 2020, ma non finisce qui: la cerimonia di premiazione sarà “visibile” anche su Instagram con Alberto Farina e Paola Jacobbi che commenteranno la serata in diretta.

Potrebbero interessarti Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 8 maggio 2020 The Twilight Saga – Breaking Dawn Parte 2: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1 David di Donatello 2020, nomination: i candidati. Tutte le cinquine