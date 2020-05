David di Donatello 2020: i favoriti per la vittoria. Tutti i pronostici

David di Donatello 2020: i favoriti, pronostici per film e attori

Questa sera, venerdì 8 maggio 2020, vanno in scena i David di Donatello 2020. La 65esima edizione però, vista l’emergenza Coronavirus, sarà diversa rispetto alle precedenti: galà tra tecnologia e tradizione con il conduttore (Carlo Conti) che guiderà la cerimonia con tutti i candidati in remoto e con i vincitori che riceveranno una statuetta virtuale. Ma quali sono i favoriti per la vittoria dei David di Donatello 2020? Vediamo insieme i pronostici.

Il super favorito della vigilia è sicuramente il film ‘Il traditore’ di Marco Bellocchio (18 candidature, tra cui quelle per il miglior film, regia, sceneggiatura originale e interpretazione maschile, con la performance di Pierfrancesco Favino nei panni di Tommaso Buscetta). In lizza per il Miglior film c’è poi ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone. L’unico che potrebbe impensierire Bellocchio. Nella categoria Miglior regia, Bellocchio si dovrà invece guardare le spalle da Pietro Marcello, autore di ‘Martin Eden’.

Per il Miglior attore, Pierfrancesco Favino con il suo Tommaso Buscetta è in pole position ma occhio a Luca Marinelli, un devastante marinaio di Jack London in ‘Martin Eden’ e al sempre candidato Alessandro Borghi, nei panni di Remo ne ‘Il primo re’. Tra le attrici, la sfida è più aperta. La favorita sembra essere Valeria Bruni Tedeschi (‘I villeggianti). Un gradino sotto Jasmine Trinca, Lunetta Savino e Valeria Golino, rispettivamente interpreti di ‘La dea fortuna’, ‘Rosa’ e ‘Tutto il mio folle amore’. Per il Miglior attore non protagonista, la statuetta dovrebbe andare a Roberto Benigni, per il suo Geppetto in ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone.

