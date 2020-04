Danza con me – Roberto Bolle: gli ospiti del Best of di oggi

Questa sera, 18 aprile 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Danza con me best of (il meglio di) del programma di Roberto Bolle. Una serata con una selezione di alcuni dei momenti più belli ed amati delle tre edizioni di Danza Con Me, il programma prodotto da Rai 1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl, campione di ascolti. Ma quali saranno gli ospiti di Bolle in Danza con me in onda stasera? Di seguito l’elenco degli ospiti che duetteranno oggi, 18 aprile 2020, con Roberto Bolle nel suo show:

Strefano Bollani

Andrea Bocelli

Virigina Raffaele

Marco D’Amore

Sting

Tiziano Ferro

Cesare Cremonini

Luca e Paolo

Geppi Cucciari

Nina Zilli

Roberto Bolle nel meglio di Danza con me sarà ovviamente affiancato da grandi ospiti ma anche da grandi partner, ballerine di livello altissimo che duetteranno con lui durante lo show. Stiamo parlando della nostra Alessandra Ferri, milanese classe 1963, a soli 19 ani diventa principal dancer al Royal Ballet di Londra; Polina Semionova, una ballerina russa di danza classica, prima ballerina presso il Teatro dell’Opera di Stato a Berlino; Nicoletta Manni e Virna Toppi, Prime Ballerine del Teatro alla Scala di Milano.

Dove vedere il meglio di Danza con me in tv e streaming

Abbiamo visto gli ospiti di Danza con me (il meglio di) con Roberto Bolle, ma dove è possibile vedere lo show in tv e live streaming? Il programma, come detto, andrà in onda stasera, 18 aprile 2020, alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile vederlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Ciao Darwin 8: stasera la replica Belli contro Brutti. Ecco chi è madre natura Ciao Darwin 8: chi è Sara Vulinovic, Madre Natura stasera (18 aprile 2020) Danza con me: le ballerine dello show di Roberto Bolle