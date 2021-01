Danza con me 2021 streaming e diretta tv: dove vedere lo show di Roberto Bolle

Questa sera, venerdì 1 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Danza con me, la quarta edizione dello spettacolare show con Roberto Bolle e tantissimi grandi ospiti che si esibiranno al fianco del grande artista italiano. Ma dove vedere Danza con me 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Lo show di Roberto Bolle, come detto, va in onda oggi – venerdì 1 gennaio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre).

Danza con me 2021 streaming live e repliche

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay, grazie alla funzione on demand, si potrà recuperare lo show dopo la messa in onda.

Le parole di Roberto Bolle

“Mai come in un momento come questo – ha detto Roberto Bolle – siamo stati convinti dell’importanza di esserci. In un periodo terribile in cui lo spettacolo, l’arte e il mondo sono paralizzati, tenuti in ostaggio dalla paura, mi piace pensare a Danza con Me come ad una trincea di resistenza, dove custodire e difendere l’Arte e la bellezza, nell’attesa di poter tornare a riprenderci i nostri spazi. L’Arte è vita – ha aggiunto -, è la custode della nostra umanità migliore, è la spinta che ci ricorda quello che siamo e ci fa vedere quello che potremmo e potremo tornare ad essere, pensare, creare. L’arte e lo spettacolo sono ristoro per l’anima e per lo spirito. È importante non dimenticarlo ed era importante dare un segnale forte in questo senso. Che sia un tempo sospeso, ma al quale non bisogna abituarsi”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla quarta edizione (2021) di Danza con me.

