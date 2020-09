Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, la coppia di Ballando con le Stelle 2020

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina sono una delle coppie di Ballando con le stelle 2020, il programma condotto da Milly Carlucci in onda dal 19 settembre 2020 su Rai 1 in cui 13 coppie si sfidano a colpi di danza. Ma chi sono Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Chi è Daniele Scardina

Daniele Scardina è un noto pugile, famoso anche per essere stato l’ex di Diletta Leotta. Nato a Rozzano (nella periferia milanese) il 2 aprile 1992. Vive a Miami e inizia a dare i primi pugni al sacco da piccolo grazie alla passione dello zio. Scardina è un pugile specializzato nella categoria pesi supermedi e campione del mondo IBF. Sul ring si fa soprannominare “King Toretto”. Vince nel marzo 2019 il titolo di Campione dei Pesi Supermedi. Difende il titolo nello stesso anno per ben due volte confermandosi campione: il 28 giugno 2019 all’Allianz Cloud contro Alessandro Goddi e il 25 ottobre all’Allianz Cloud di Milano contro il campione del Belgio Ilias Achergui.

Daniele Scardina è grande amico dei più noti rapper italiani, da Fedez a Sfera Ebbasta, passando per Marracash e Gué Pequeno. Il pugile ha confidato di avere tratto molta della sua determinazione dal suo idolo sportivo, Mike Tyson, che si è addirittura fatto tatuare sulla parte sinistra del costato. Nel 2014, Daniele Scardina si è trasferito a Miami per intensificare gli allenamenti. “Qui a Miami non ho pensato granché all’inchiostro, Tra allenamenti e incontri ufficiali, non è che alla fine abbia così tanto tempo libero! Diciamo che preferisco restare concentrato sulla boxe”. Partecipa al cast di Ballando con le stelle 2020, anche se a fine agosto è risultato positivo al Coronavirus.

È finito al centro del gossip per la relazione avuta con Diletta Leotta. I due si sono conosciuti quando il ragazzo ha vinto il titolo mondiale dei Supermedi, Diletta infatti era presentatrice dell’evento. Si sono subito dopo incontrati di nuovo tramite amici in comune ed è scoppiata la passione: per un anno, dall’estate 2019, sono stati inseparabili. A Natale 2019 la prima dichiarazione ufficiale di Daniele Scardina che ha confessato che “con Diletta è diventata una storia Importante”. Quando si sono conosciuti Diletta aveva chiuso da poco una lunga relazione (dal 2016 al 2019) con Matteo Mammì. Il settimanale Chi ha però scoperto della crisi della coppia tanto che sembrano essersi separati.

Chi è Anastasia Kuzmina

Di nazionalità ucraina, la ballerina Anastasia Kuzmina è nata a Kiev nel marzo 1993. Sin da piccola si trasferisce a Bologna e comincia a ballare. La sua specialità è il ballo latino-americano, tanto è vero che nel 2010 vince la Coppa e la Supercoppa di balli latini. Arriva anche in semifinale a Blackpool, nella categoria under 21. La sua popolarità cresce notevolmente a partire dal 2012, quando è scelta come ballerina professionista del programma Ballando con le stelle.

Nel 2012 si classifica al secondo posto, in coppia con l’attore argentino Andrés Gil al programma televisivo Pechino Express. L’anno seguente, nel 2013, intraprende su Sky il programma intitolato Anastasia love dance dove dà alcune dritte ai ragazzi che sono alle prime armi nella danza. Dal 2019 conduce su Rai Gulp Happy Dance, in coppia con Lorenzo Branchetti. Per quanto riguarda la vita privata di Anastasia Kuzmina sappiamo che ha avuto una relazione con il surfista Francisco Porcella, conosciuto durante la trasmissione “Ballando con le stelle” del 2018 (dove lui era l’allievo). L’anno prima invece aveva conosciuto il judoka Fabio Basile (anche lui allievo durante la trasmissione del sabato sera su Rai 1), ma l’unione tra i due è durata poco.

Streaming e tv

Dove vedere Ballando con le Stelle 2020 in tv e live streaming? Il programma va in onda il sabato sera su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre) alle ore 20,35. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

