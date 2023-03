Chi è Daniela Goggi, la sorella di Loretta ospite a Benedetta primavera

Chi è Daniela Goggi, la sorella di Loretta ospite a Benedetta primavera stasera, venerdì 31 marzo 2023? Daniela Goggi, nota anche con lo pseudonimo di Daniela Modigliani, è nata a Roma il 21 luglio 1953. E’ un’attrice, cantante, conduttrice televisiva e showgirl italiana, sorella minore di Loretta Goggi.

Daniela ha iniziato a lavorare in televisione sin da bambina negli anni sessanta; ha raggiunto la grande notorietà soprattutto come showgirl televisiva fra gli anni settanta e ottanta, spesso in coppia con la sorella, per poi ridurre notevolmente la sua presenza in televisione.

Nata a Roma da padre romano e madre originaria di Circello (in provincia di Benevento), terza di tre figlie, sin da bambina Daniela Goggi, come sua sorella maggiore Loretta, studia canto e musica, grandi passioni paterne; incomincia quindi a seguire le orme della celebre sorella Loretta che aveva già iniziato a lavorare in televisione.

A nove anni fu scelta da Anton Giulio Majano, esordendo come attrice nel 1965 nello sceneggiato televisivo David Copperfield. Lei stessa ha più volte raccontato di aver rifiutato precedentemente una parte come comparsa propostale dallo stesso regista, pretendendo già un ruolo da protagonista.

Negli anni successivi Daniela Goggi continua a recitare in vari sceneggiati televisivi, apparendo ne I promessi sposi (1967) nel ruolo della Monaca di Monza da ragazzina, in Vita di Michelangelo, in Marcovaldo (1970) di Nanni Loy e in E le stelle stanno a guardare (1971), in cui recitava anche la sorella Loretta. In questo periodo esordisce anche nel cinema: dopo una piccola parte nel film di Mino Guerrini Oh dolci baci e languide carezze del 1969, nel 1970 prende parte al film di Piero Schivazappa Incontro, con Massimo Ranieri.

All’inizio degli anni settanta tenta anche la carriera discografica. Nel 1970 firma il suo primo contratto, con il nome d’arte Daniela Modigliani, con la Apollo (casa discografica di proprietà di Edoardo Vianello) sotto l’egida di Renzo Arbore e di Franco Califano, pubblicando due singoli, uno dei quali, Ciao, ma poi ritorni si guadagnò il terzo posto alla Caravella dei successi di Bari.

Sull’onda dell’apprezzamento avuto in teatro, nel 1976 la Rai decide di farla esordire come showgirl nello spettacolo di varietà Due ragazzi incorreggibili, con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, in cui interpreta il personaggio di Fata Fatuzza. La trasmissione ha un grande successo e la Goggi diventa un volto popolare della televisione italiana; incide anche il 45 giri con la sigla finale del programma, Oba-ba-luu-ba, che con 200 000 copie vendute ottiene il Disco di Platino, e il suo primo album, Daniela Goggi canta Oba-ba-luu-ba e altre canzoni per bambini.

Nel 1977 le sorelle Goggi (Daniela e Loretta) sanciscono il loro sodalizio professionale intraprendendo una fortunata tournée dal titolo Go & Go in giro per l’Italia; le due sorelle ballano, cantano e recitano, accompagnate da una orchestra dal vivo. La coppia incide anche un singolo, Domani, sigla iniziale dello show, che ha un buon successo in classifica. Nello stesso anno, in radio, è ospite della seconda edizione del varietà Più di così…, condotto da Enrico Montesano, dove canta diversi brani insieme con la sorella.

Nel 1978 Antonello Falqui dirige entrambe le sorelle Goggi, assieme a Pippo Franco, nel varietà serale in cinque puntate Il ribaltone, sulla Rete 1: il programma riscuote molto gradimento e viene premiato con la Rosa d’Argento al Festival della Rosa d’oro di Montreux. Incide, sempre in coppia con Loretta, la sigla finale dello spettacolo Voglia. Nonostante il grande successo, Il ribaltone resterà l’ultimo varietà serale condotto dalla Goggi; negli anni successivi la Rai affiderà alla showgirl romana soprattutto la conduzione di programmi pomeridiani, tranne qualche sporadica apparizione in prima serata come ospite.

Successivamente la coppia Goggi riprende la tournée dell’anno precedente, col titolo Supergoggi, anche nel resto d’Europa. Gli anni ottanta la vedono prevalentemente in veste di conduttrice di programmi per bambini e ragazzi: nel 1981 è alla guida di Crazy Bus su Rai 2, affiancata da Carlo Delle Piane e Massimo Boldi, di cui canta la sigla Ci vuole un carnevale; nel 1983 è fra i conduttori della trasmissione musicale L’Orecchiocchio su Rai 3. Sempre nel 1983 partecipa al Festival di Sanremo, prodotta da Pupo, con il brano Dammi tanto amore, che passa però inosservato.

Nel 1987 è ospite fissa al varietà Canzonissime presentato dalla sorella Loretta, interpretando il personaggio di Discolina, all’interno di uno spazio dedicato ai bambini cantanti e alla musica dei più piccoli. Nella stagione 1987/88, insieme con Pippo Franco e la partecipazione di Piero Chiambretti conduce Big!, contenitore televisivo per ragazzi del pomeriggio di Rai Uno, programma candidato al Telegatto. È questa la sua ultima esperienza televisiva come conduttrice, nel 1987 infatti si sposa e, dopo la nascita della figlia e la fine della trasmissione, decide di prendersi una lunga pausa professionale, pur continuando nel corso degli anni a comparire come ospite, prevalentemente nei programmi della sorella Loretta. Chi è il marito di Daniela Goggi? Nel 1987 l’attrice e conduttrice si è sposata con il conte Pierfrancesco Vannutelli da cui ha avuto una figlia.