Chi è Daniel Lee, il fidanzato di Roberto Bolle ospite al Festival di Sanremo 2024

Molto riservato sulla sua vita privata e sul suo orientamento sessuale, Roberto Bolle è gay e ha un fidanzato. Chi è? Si chiama Daniel Lee ed è molto famoso. Il celebre ballerino di fama mondiale è ospite questa sera, 10 febbraio, in occasione della finale del Festival di Sanremo 2024. Da sempre al centro di pettegolezzi a proposito della sua sessualità, Bolle è stato più volte paparazzato con il suo fidanzato, con il quale ha una storia da qualche anno.

Nel 2020 i due furono paparazzati da Chi nel pieno di una vacanza d’amore a Venezia, con tanto di bacio in motoscafo. Il fidanzato di Roberto Bolle è un noto designer britannico, direttore creativo Burberry. La loro storia prosegue a gonfie vele. Bolle e Lee sono stato fotografati insieme, abbracciati, a Taormina, dove il ballerino si è esibito al teatro antico con “Bolle and Friends”. Daniel, 38 anni, è ex direttore creativo di Bottega Veneta e da settembre 2022 direttore creativo di Burberry.

Diversi anni fa Bolle era stato immortalato con il chirurgo Antonio Spagnuolo. Anche in quel caso, il volto della Scala ha mantenuto un profilo basso, mentre il medico ha commentato così l’incontro: “Quello che c’è stato tra me e Roberto Bolle è sotto gli occhi di tutti. Lo avete visto e non c’è niente di male, niente di cui vergognarsi. E’ stata una passione, anzi, direi un grande desiderio di conoscersi. Il nostro è stato un bell’inizio, ma è andato a morire da solo”.

“Il mio privato è privato come quello di chiunque altro e non credo servano parole in più. Ho sempre parlato con la danza e non sento di dover dire altro o fare chissà quale rivelazione. Poi, certo, esistono le violazioni del privato. Violazioni che ho sempre combattuto e che spesso sconfinano nell’invasione e nell’abuso. Violazioni che ho sempre considerato arbitrarie e illegittime. Esistono le fotografie rubate. Esiste la curiosità morbosa che non fa bene a nessuno e non è ciò che le persone e i giornali dovrebbero cercare da me. Penso di portare con me dei valori che chi li apprezza dovrebbe cercare di godere senza cercare altro”, ha dichiarato tempo fa Bolle.