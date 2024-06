Da vicino nessuno è normale: anticipazioni, cast e ospiti della terza puntata

Questa sera, lunedì 3 giugno 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la terza e ultima puntata di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan. Un inedito people show che approfondirà le piccole e grandi manie umane in maniera originale e divertente. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni, cast e ospiti

Terza e ultima puntata per lo show di Alessandro Cattelan: un mix di risate, riflessioni, esperimenti sociali, monologhi, musica e giochi col pubblico per indagare le piccole e grandi manie. Ospiti dell’ultima puntata: Arisa, Diodato, Diletta Leotta, Paola & Chiara e Nicolò Zaniolo.

Ad accompagnare Alessandro Cattelan la musica degli Street Clerks e quattro ospiti del cast fisso: Samuele Colajanni, Francesco De Carlo, Francesco Fanucchi e Matto Varini.

Streaming e tv

Dove vedere Da vicino nessuno è normale in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.