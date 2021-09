Da grande: anticipazioni e ospiti della seconda puntata

Questa sera, domenica 26 settembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda e ultima puntata di Da grande, lo show di Alessandro Cattelan che vedrà momenti di canto, ballo, divertimento e approfondimenti, attraverso monologhi, performance, interazioni con gli ospiti, dialoghi e incontri. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ma quali sono gli ospiti della seconda puntata di Da grande? Stasera nella seconda e ultima puntata dello show vedremo:

Benji e Bella Thorne

Elodie

Sangiovanni

Lillo

Raoul Bova

Serena Rossi

Marcell Jacobs

Gianmarco Tamberi

Tutti gli ospiti giocheranno con il conduttore e si esibiranno sul palco

Che show sarà?

Il programma Da grande sarà uno show con momenti di canto, ballo, divertimento e approfondimenti, attraverso monologhi, performance, interazioni con gli ospiti, dialoghi e incontri, dove Alessandro Cattelan ricoprirà il triplice ruolo di conduttore, intrattenitore e performer. I protagonisti saranno persone che hanno raggiunto l’età adulta e che racconteranno come sono cambiati rispetto a quando avevano 20 anni, raccontando i loro sogni, le loro aspettative e i traguardi che sono riusciti a raggiungere, un pretesto per raccontare i loro primi 40 anni. A presentare lo show è stato lo stesso conduttore: “È uno show puro, in cui tratteremo il tema della crescita, ci chiederemo cosa vuol dire essere grandi nel 2021 – ha detto Alessandro Cattelan -. Ogni generazione ha la sua età. Mio padre alla mia aveva già ‘finito’ la sua parabola: aveva un figlio di 16 anni, un’attività che faceva da tantissimo tempo, non ti dico che era pronto alla pensione ma quasi, visto che ha iniziato a lavorare giovanissimo. Ecco, le cose cambiano”. Dunque, non sarà solo intrattenimento puro: “Si balla, si canta, si ride però si fa anche qualche riflessione proprio sul concetto dell’essere grandi, ci si chiede quali siano le prove da affrontare per essere definiti tali” ha poi concluso.

Streaming e diretta tv

Dove vedere la seconda puntata di Da grande in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 26 settembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.