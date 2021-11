Cuori: le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata, finale di stagione

Stasera, domenica 28 novembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda l’ottava e ultima puntata di Cuori, la nuova serie tv italiana ambientata a Torino verso la fine degli anni sessanta. La fiction intreccia circostante tipiche da serie tv medica ad altre più legate al melò. Alla regia Riccardo Donna. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Nel primo episodio si vedrà Cesare peggiorare improvvisamente. Le condizioni di salute del cardiochirurgo si faranno sempre più preoccupanti e la sua vita sarà in pericolo: il marito di Delia avrà bisogno di un cuore nuovo. Il desiderio del primario sarà che ad eseguire l’operazione di trapianto sia Alberto Ferraris, il suo più grande amico e il collega che stima maggiormente. Il dottor Ferraris, tuttavia, non sarà nelle condizioni migliori, perché da un lato sarà scosso per quanto accaduto a sua sorella Luisa e dall’altro si sentirà tremendamente in colpa per i sentimenti che prova nei confronti di Delia Brunello. Cosa deciderà di fare il medico? Nel secondo episodio intitolato “Fino all’ultimo respiro” ci saranno grandi emozioni per il pubblico che temerà per la vita di Cesare. Nel frattempo, in ospedale ci saranno grandi cambiamenti, perché arriverà un nuovo direttore sanitario che sembrerà andare molto d’accordo con il dottor Mosca. Il dottor Corvara non si arrenderà e continuerà a lottare mentre aspetterà il verdetto del Consiglio che potrebbe mandare in fumo i suoi sacrifici di una vita e sancire la vittoria del capochirurgo. Delia, intanto, si darà da fare con Alberto per raccogliere tutte le informazioni inerenti al trapianto per salvare la vita a suo marito. I due colleghi saranno pronti ad affrontare dei turni estenuanti pur di analizzare i bollettini medici ricevuti dal Sudafrica. Cesare tornerà a casa e noterà degli atteggiamenti insoliti in sua moglie e in Ferraris, ma il medico non immaginerà ad una relazione tra i due. Corvara, infatti, attribuirà la tensione percepita in sua moglie e il suo amico come una reazione a quello che è accaduto a Luisa. Il gran finale di stagione di Cuori sarà decisivo per capire come si comporterà la dottoressa con suo marito, se deciderà di essere sincera e parlare del suo passato con Alberto e continuare a mentire e lasciarsi tutto alle spalle.

Cuori: il cast della fiction

Qual è il cast (attori) di Cuori? In tutto, sono stati 46 gli attori ed attrici impegnati sul set, e 1.900 le comparse. Vediamo insieme l’elenco completo degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Daniele Pecci: Cesare Corvara

Matteo Martari: Alberto Ferraris

Pilar Fogliati: Delia Brunello

Carola Stagnaro: Suor Fiorenza

Gaia Messeklinger: Agata

Simona Nasi: Elvira

Piero Cardano: Riccardo Tosi

Mario Viecca: Riccardo Tosi

Quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni (trama) e il cast dell’ultima puntata di Cuori, ma quante puntate sono previste per la serie tv? In tutto andranno in onda 8 puntata da 2 episodi ciascuna. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche):