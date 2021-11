Cuori streaming e diretta tv: dove vedere la settima puntata della fiction

Questa sera, domenica 21 novembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la settima puntata di Cuori, la nuova serie tv italiana ambientata a Torino verso la fine degli anni sessanta. La fiction intreccia circostante tipiche da serie tv medica ad altre più legate al melò. Alla regia Riccardo Donna, che ha già diretto importanti fiction come Un Medico in Famiglia, Fuoriclasse, Non dirlo al mio capo e La strada di casa. La serie è stata realizzata in collaborazione con il Centro di Produzione Tv Rai di Torino, città in cui si sono quindi effettuate le riprese di tutti gli episodi. La serie ha avuto anche il sostegno della Film Commission Torino Piemonte. Dove vedere la settima puntata di Cuori in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda stasera – domenica 21 novembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre).

Cuori streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire live i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay.it è possibile rivedere tutto grazie alla funzione ondemand.

Location

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la settima puntata di Cuori, ma dove è stata girata (location) la serie tv? La fiction è stata girata principalmente a Torino dove le riprese sono iniziate a settembre 2020 e concluse a marzo 2021. Numerose le location utilizzate per le riprese in esterna: Docks Dora, Palazzo Cisterna, Torino Esposizioni, Cavallerizza Reale, Castello e Parco del Valentino, Circolo Canottieri Armida, Teatro Carignano, Galleria Subalpina e Cinema Romano, Monte dei Cappuccini e la Facoltà di Anatomia. Fuori città, invece, la fiction è stata girata al Villaggio Leumann a Collegno ed al Ponte del Diavolo a Lanzo. L’ex Ospedale Militare Riberi, invece, è stato il volto esterno delle Molinette, mentre le scene al chiuso, con tutti gli interni dell’ospedale, sono stati ricostruiti negli Studi Lumiq: sale operatorie, sale d’attesa, corridoi dell’ospedale hanno occupato un’area di 2100 metri quadri.