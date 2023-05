Chi è Cristina Vittoria Egger Bertotti, la madre di Alessandro Egger ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Cristina Vittoria Egger Bertotti, la madre di Alessandro Egger ospite a Oggi è un altro giorno? La mamma dell’ospite di Serena Bortone è Cristina Vittoria Egger Bertotti, 53 anni, gran dama della Real Casa Savoia. La donna si occupa di moda e ha lavorato con Versace negli anni Novanta. Alessandro secondo lei sarebbe “cresciuto con la sensazione di non essere amato. È solo una sensazione, perché io adoro mio figlio e mio marito (l’imprenditore Wilko Egger) lo ha sempre trattato come se fosse il vero padre”, ha raccontato. La signora Egger ha partecipato a Pechino Express con il figlio Alessandro. Il concorrente di Ballando con le Stelle 2022 ha dichiarato di essere stato cacciato da casa.

La madre di Alessandro Egger ha però seccamente smentito la narrazione che il figlio ha fatto di sé a Ballando con le Stelle prendendosela anche con gli autori del programma. Intervistata da Fanpage, Cristina Vittoria Egger, Gran Dama della Real Casa Savoia, ha dichiarato: “Gli italiani non hanno capito un benemerito ciccio di quello che è Alessandro. Me li sento che dicono: ‘Ah poverino, chissà che madre’. Io ho tre figli, e mi creda, nessuno è abbandonato”.

Nel corso del programma, infatti, è stato raccontato che il giovane è stato abbandonato dalla propria famiglia all’età di 17 anni arrivando anche a dormire per strada. “È uscito di casa, questo è vero, ma a 19 anni – ha rivelato la madre – È vero che ha iniziato la sua vita e si è fatto da solo. Non lo abbiamo mai raccomandato, anzi non abbiamo mai appoggiato la sua carriera nel mondo dello spettacolo e della moda, visto che mio marito è un ingegnere e ha sempre cercato di portarlo verso un lavoro più concreto”.

“Continuano a mandare avanti la storia di Alessandro che ha dormito con i clochard. Mai nella vita, Alessandro ha dormito con i clochard. Mai. Mi dica lei, Alessandro è uno che può mai aver dormito con i clochard?”. E ancora: “Ma ha capito che io vivo in una villa del Seicento! E non capisco la produzione come faccia a mandare in onda queste bugie”.