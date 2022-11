La madre e il padre di Alessandro Egger: chi sono i genitori del modello a Ballando con le stelle 2022

Alessandro Egger è uno dei concorrenti più apprezzati di Ballando con le stelle 2022 dove balla con la ballerina professionista Tove Villfor. Una storia particolare e delicata quella del personaggio tv: da bambino del “cioccolato” ai problemi con la mamma. In una delle prime puntate dello show Egger ha infatti fatto sapere le difficoltà del rapporto con la mamma e in una clip ha detto: “Con lei è un rapporto che non esiste. Credo che mia madre abbia scelto di fare una vita senza di me”.

Poi ha raccontato di quando è andato via di casa non ancora maggiorenne dopo il litigio con la madre, finendo a “dormire sulle panchine, in strada, con i senza tetto. Non dimentico, ma posso perdonare”, ha detto riferito alla madre.

Ma chi è la madre di Alessandro Egger? Si tratta di Cristina Vittoria Egger Bertotti, 53 anni, gran dama della Real Casa Savoia, che ora si occupa di moda e ha lavorato con Versace negli anni Novanta. Alessandro secondo lei sarebbe “cresciuto con la sensazione di non essere amato. È solo una sensazione, perché io adoro mio figlio e mio marito (l’imprenditore Wilko Egger) lo ha sempre trattato come se fosse il vero padre”, ha raccontato. La signora Egger ha partecipato a Pechino Express con il figlio Alessandro. Il concorrente di Ballando con le Stelle 2022 ha dichiarato di essere stato cacciato da casa.

Fidanzata

Ma Alessandro Egger è fidanzato? La risposta è sì, il modello di Ballando con le stelle 2022 è fidanzato con Madalina Doroftei da circa 10 anni. Si tratta di una modella di origine albanese (“fa spesso pazzie per me e mi ha conquistato con il suo romanticismo”, ha svelato), Egger è nato a Belgrado ma è cresciuto a Milano, ha 31 anni ed è diventato famoso da bambino perché il suo viso era nella scatola delle golose barrette al cioccolato della Kinder.

Bisnonna deportata

Alessandro Egger nei giorni scorsi ha rivelato che la sua bisnonna fu deportata ad Auschwitz. Lo ha fatto nel corso dell’intervista a Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno: “Nel momento in cui erano tutti sul treno ha corrotto un soldato dandogli tutti i gioielli che aveva per salvare i propri figli. Lui ha fatto scendere i bambini dal treno e loro si sono salvati. Lei poi è tornata da Auschwitz dove ha raccontato di essere stata sottoposta a diversi esperimenti”.