Chi è Cristiana Polegri, la moglie di Stefano Fresi ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Cristiana Polegri, la moglie di Stefano Fresi ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata del 12 maggio 2023? Il noto attore è sposato da tempo con Cristiana Polegri. “Stiamo assieme da 18 anni, il nostro è un amore importante. Ci conoscemmo qualche anno prima, nel 1997, incrociandoci nei corridoi Rai – partecipavamo a due diverse trasmissioni – per poi metterci insieme nel 2004, quando per una strana coincidenza abbiamo cominciato a uscire con amici in comune e ci siamo innamorati perdutamente”, ha raccontato Stefano Fresi. La coppia ha anche un figlio, Lorenzo. Ma conosciamo meglio Cristiana.

Cristiana Polegri, classe 1971, non è certo lontana dal mondo dello spettacolo: è doppiatrice, vocal coach, insegnante di musica e sassofono. La sua più grande passione, infatti, resta la musica: ha iniziato con il pianoforte, poi è passata al sax. Ha frequentato la Scuola Popolare di Musica a Roma, si è diplomata al Conservatorio e si è laureata in Economia e Commercio, poi ha suonato con importanti band jazz italiane (e non solo). Cristiana ha anche studiato recitazione e condivide questa passione con il marito. Che è un noto attore, amato e stimato dal pubblico, che lo segue da anni.

Cristiana è felicemente sposata con l’attore Stefano Fresi, che l’ha conquistata, come ha spiegato al Messaggero, inviandole molti messaggi “sia con il telefono sia cartacei”. Cristiana ha un profilo Instagram e con l’account @cristianapolegri vanta circa 4.000 followers. Condivide scatti del suo lavoro e della sua quotidianità, al fianco del marito, del figlio e dei suoi affetti più cari.