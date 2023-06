Cristalli di memoria: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Cristalli di memoria è il film in onda questa sera, sabato 10 giugno 2023, in prima visione su Rai 2 dalle 21.20. Si tratta di una pellicola del 2019 diretta da John Lyde. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Cristalli di memoria? Ecco tutte le informazioni.

Kelly perde la memoria a seguito di un incidente, non riconosce più il fidanzato e non ricorda nulla del suo passato, però qualcuno inizia a perseguitarla. La donna così inizia a sospettare che le persone a lei più vicine stiano cercando di farle del male.

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Cristalli di memoria? Protagonisti attori celebri come Helena Mattsson, Corey Sevier, Melanie Stone, Jake Stormoen, Paul D. Hunt, Gabriel Casdorph, Joy Haynes, Danny James, Morgan Gunter. La regia è di John Lyde. Si tratta di un film americano del 2019 il cui titolo originale è Her Deadly Reflections.

Dove vedere Cristalli di memoria in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, va in onda in prima serata e in prima TV sabato 10 giugno 2023, alle ore 21:20 su Rai 2. Per sintonizzarsi sul canale apposito è necessario accendere la TV e pigiare il tasto 2 del telecomando. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere alla piattaforma di RaiPlay.