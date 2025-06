Creed II: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 13 giugno 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Creed II, pellicola del 2018 diretta da Steven Caple Jr. con protagonisti Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Tessa Thompson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film segue la storia di Adonis Creed (Michael B. Jordan), un giovane pugile professionista, figlio del grande Apollo Creed e allenato dallo storico rivale del padre, Rocky Balboa (Sylvester Stallone). Adonis ha una felice storia d’amore con Bianca (Tessa Thompson), che diventerà presto sua moglie. Il suo talento fa sì che in breve tempo conquisti la cintura di campione mondiale di pesi massimi. Ben presto dovrà scontrarsi con un altro giovane promettente del pugilato, il russo Viktor Drago (Florian Munteanu), figlio di Ivan Drago che tutti ricorderanno per aver mandato al tappeto e aver ucciso Apollo Creed, per poi essere stato sconfitto proprio da Rocky Balboa molti anni prima. Il procuratore di Viktor vede nello scontro tra i due una ghiotta possibilità per far diventare famoso il suo cliente, e giunto a Philadelphia inizia a sfruttare i media per provocare Creed; questi, ricordando la fine del padre, accetta la sfida per vendicarne la morte, nonostante Rocky cerchi di dissuaderlo in ogni modo.