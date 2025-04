Costanza: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, domenica 13 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Costanza, la nuova serie tv diretta da Fabrizio Costa, ispirata al romanzo di Gazzola, Questione di Costanza (pubblicato da Longanesi), con protagonisti Miriam Dalmazio e Marco Rossetti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio dell’ultima puntata, Costanza e Diana indagano sulle famiglie nobiliari che avrebbero potuto mettere in salvo Biancofiore. Melchiorre invia le due studiose in trasferta in Francia per confermare le loro ipotesi, ma Diana viene messa a riposo dal ginecologo. Federica chiede a Marco di conoscere Flora: quando l’incontro avviene, Costanza resta molto turbata. Federica invita tutti al matrimonio con Marco, e Costanza confessa a Toni di essere in piena crisi. Intanto Toni e Stefano si baciano, e lei decide di interrompere la terapia.

Nell’ultimo episodio, dopo la defezione di Diana, Costanza parte per la Francia con Ludovico, e Flora dorme per la prima volta a casa di Marco. Durante una videochiamata tra madre e figlia, Marco capisce che con Costanza c’è anche Ludovico, e non riesce a trattenere la gelosia. Toni coglie Stefano in compagnia della sua ex e decide di lasciarlo. Al rientro di Costanza in Dipartimento, Melchiorre annuncia che l’incarico di tre anni andrà a Diana. Nel frattempo, dalla Francia arriva la conferma che la nobildonna riesumata è proprio Biancofiore, quindi Costanza registra l’ultima puntata del podcast. Costanza accompagna Flora alle prove del matrimonio di Marco e Federica, ma è un duro colpo per lei. Determinata a fare pace con i propri sentimenti, Costanza chiede a Marco un ultimo incontro.

Costanza: il cast

Abbiamo visto la trama di Costanza, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Miriam Dalmazio: Costanza

Marco Rossetti: Marco

Eleonora De Luca: Toni

Lorenzo Cervasio

Caterina Shulha: Diana

Davide Iacopini: Anselmo

Franco Castellano: Prof Melchiorre

Bianca Panconi: Selvaggia di Staufen

Kaspar Capparoni: Federico II di Svevia

Streaming e tv

Dove vedere Costanza in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica (e lunedì) sera a partire dalle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.