COSA VEDERE QUESTO WEEKEND IN TV: LA RUBRICA DI TPI

Il serial assolutamente da vedere questa settimana è Omicidio a East Town (Sky), che nella quinta e sesta puntata comincia a tirare le fila di un andamento molto lento, da romanzo, ma propedeutico ad alcune scene di massima tensione. Confesso che non mi era mai capitato di arrovellare la mente nei possibili colpevoli in un prodotto seriale. Ed è ancora tutto da giocare, nella settimana puntata, la settimana prossima. Lì capiremo se stiamo parlando di una boiata con i fiocchi o di un capolavoro, perché lo spettatore sin ora è stato ingannato molto bene.

INIZIO POSSIBILE SPOILER (Attenzione: le frasi seguenti potrebbero contenere se non spoiler, almeno diverse mie impressioni su chi potrebbero essere i colpevoli, saltate al capoverso successivo se non volete leggere. Scrivete nei commenti le vostre ipotesi): Il mio “cavallo da corsa” è sempre stato Guy Pearce, indiscutibilmente per ragioni produttive. È l’attore a più alto budget insieme a Kate Winslet, deve avere un ruolo importante. Poi, perché si trova a East Town? Dal mio punto di vista a sparare devono essere state due persone, una ha mancato il bersaglio, una l’ha preso. Ora come ora potrebbero essere tutti. Nei miei pensieri da sceneggiatore ho iniziato a pensare alla figlia di Kate Winslet. Le due ragazze si amano, lei è gelosa del fatto che Erin si sia fatta mettere incinta da Billy, e spara con la pistola del nonno (in soffitta, dove la Winslet non va mai). Ma rimangono “scoperti” i ragazzi del gruppo, che sanno qualcosa, e che non vogliono rivelarla. Oppure il poliziotto che odia il sangue? Forse ha una storia con Billy, e il suo amante si è sacrificato a lavare i vestiti insanguinati per lui? Comunque vada, molti nodi rimangono irrisolti, e ho il tremendo sospetto servirà un’altra serie per dipanarli. FINE POSSIBILE SPOILER

Proseguiamo oltre sul secondo miglior prodotto attualmente in visione, “Loki”, su Disney+, che è davvero claustrofobico, interessante, con un Tom Hiddleston davvero bravo. Sempre su Disney+ trovate “Luca”, che dire. Gli italiani non portano fortuna, e questo è forse il peggior film Pixar, regia e ambientazione in Italia, ma il peggior film Pixar è sempre un ottimo prodotto, quindi un bel “Ni”. Se volete un capolavoro, “Toy Story 4” è il vostro film. Apple tv+ Propone un documentario bellissimo, 1971 L’anno in cui la musica ha cambiato il mondo. Da non perdere. Immagini rarissime dei Beatles e tanta musica. Netflix ha un documentario altrettanto bello “The Edge of Democracy” (Democrazia al limite) sul Brasile. Da vedere assolutamente entrambi. Amazon Prime Video ha fatto uscire “Black Dalhia”, capolavoro di Brian de Palma, anche se non per tutti, e “The Blues brothers”, finalmente in streaming. Sky ha l’interessante “Borg Vs. Mc Enroe”.

Passiamo agli sconsigli. “Elite”, su Netflix, serie spagnola sulla falsariga di “Baby”. Per chi ha un quoziente intellettivo da uno a quattro. Celebrity Hunted, su Amazon, alcuni vip italiani senza arte né parte scappano, probabilmente dal talento. Una grande produzione per qualcosa vicino a una lobotomia senza anestesia. Su Netflix Katla, onirico ma davvero lento. Come sempre state alla larga da qualsiasi prodotto con produzione italiana. Buona Visione.