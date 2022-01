Correre per ricominciare: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 1

Questa sera, domenica 9 gennaio 2021, in prima serata su Rai 1 dalle 21.25 va in onda il film Correre per ricominciare (titolo originale Overcomer), pellicola del 2019 diretta da Alex Kendrick. Una storia di riscatto con Aryn Wright-Thompson e Shary Rigby. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Correre per ricominciare? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

L’insegnante John Harrison allena per la corsa di resistenza Hannah Scott, un’adolescente problematica. Un giorno John conosce per caso in ospedale un malato terminale, Thomas Hill, che era un campione di corsa e che lo consiglia su come allenare Hannah. Tornando a trovarlo, John scopre che Hannah è la figlia di Thomas, che la ragazza crede morto, perché la nonna, essendo Thomas un tossicodipendente e la madre di Hannah morta per droga, così le aveva detto. Tuttavia, grazie a John, Hannah incontrerà finalmente suo padre, che è diventato una persona nuova dopo aver abbracciato la fede cristiana.

Correre per ricominciare: il cast del film

La pellicola del 2019 diretta da Alex Kendrick vede come protagonisti Aryn Wright-Thompson, Alex Kendrick, Shary Rigby e Cameron Amett. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Aryn Wright-Thompson: Hannah Scott

Alex Kendrick: John Harrison

Shari Rigby: Amy Harrison

Cameron Arnett: Thomas Hill

Priscilla Shirer: Olivia Brooks

Denise Armstrong: Barbara Scott

Jack Sterner: Ethan Harrison

Trailer

Di seguito il trailer originale di Correre per ricominciare, in onda questa sera in prima serata su Rai 1.

Streaming e tv

Dove vedere Correre per ricominciare in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 9 gennaio 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.