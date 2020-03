Coronavirus, Mediaset sospende tre programmi di intrattenimento

L’emergenza Coronavirus che sta riguardando ormai da settimane il nostro Paese, sta anche stravolgendo i palinsesti delle principali reti televisive. Mediaset, in particolare, ha deciso di sospendere tre programmi d’intrattenimento molto seguiti, per concentrare le forze su un’informazione di qualità sul tema Covid-19.

In particolare si tratta di #Cr4 – La Repubblica delle Donne, la trasmissione condotta da Piero Chiambretti e in onda in prima serata su Rete 4, Verissimo, la trasmissione del sabato pomeriggio di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e Domenica Live, il programma di Barbara d’Urso. Già nei gironi scorsi molti programmi non erano andati in onda o lo avevano fatto senza pubblico in studio, per adeguarsi alle misure disposte dal governo contro l’emergenza Coronavirus. Ieri, 9 marzo, si è saputo che Nicola Porro, conduttore di Quarta Repubblica su Rete 4, è risultato positivo al virus. In precedenza Le Iene si erano dovute fermare dopo la notizia che uno del loro team era stato contagiato.

A questo si aggiungono le difficoltà delle trasmissioni in onda da Milano nel reperire ospiti da proporre in studio o da intervistare. Insomma, anche il mondo della tv deve fare i conti con questa epidemia e stravolgere i propri palinsesti e le proprie abitudini. Questo il comunicato rilasciato dal Biscione: “Per garantire un’informazione costante e completa sulla più stretta attualità e sull’emergenza Coronavirus, Mediaset ha deciso di concentrare la propria forza giornalistica, tecnica e produttiva sui contenuti hardnews, quelli a più alto tasso informativo. Mediaset ha deciso quindi di sospendere, solo per questa fase, programmi come “#CR4 La Repubblica delle Donne”, “Domenica Live” e “Verissimo” per rafforzare le testate dedicate all’attualità in diretta”.

E ancora: “Contemporaneamente, i programmi di infotainment che rimarranno in onda, da “Mattino Cinque” a “Pomeriggio Cinque”, si orienteranno sempre di più sui temi legati alla cronaca e alla stretta attualità. In questo quadro di massimo impegno informativo, Retequattro si distinguerà offrendo al suo pubblico sette prime serate su sette di attualità in diretta. I consueti programmi di approfondimento della rete copriranno con un grande sforzo professionale e produttivo l’intera settimana, assicurando ai telespettatori un’informazione puntuale, approfondita e completa”.

