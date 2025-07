Cornetto Battiti Live 2025: le anticipazioni (cantanti e scaletta) della prima puntata

Questa sera, lunedì 7 luglio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Cornetto Battiti live 2025, la nuova stagione dello show musicale dell’estate con la conduzione di Ilary Blasi e Alvin con Nicolò De Devitiis. Sul palco tutti i grandi artisti della musica del momento e gli autori dei più popolari tormentoni estivi. Le tappe saranno le più belle location della Puglia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cantanti e scaletta)

Dal suggestivo palco sul mare della piazza di Molfetta, “Cornetto Battiti Live” offrirà ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano e internazionale. Ma quali sono i cantanti (e la scaletta) che si esibiranno stasera su Canale 5? Nel primo appuntamento si alterneranno: Annalisa, Olly, Fedez, Tananai, Alessandra Amoroso, Serena Brancale, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Gabry Ponte, Noemi, Rocco Hunt, Joan Thiele, Ofenbach e da Amici trigNO e il vincitore Daniele Doria. Presenti anche i Negramaro che regaleranno una performance speciale su un palco galleggiante, a pochi passi dal Main Stage, eseguendo una versione inedita di “Estate”, la hit che 20 anni fa li consacrò al grande pubblico. I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. Si parte con le performance di Achille Lauro da Ostuni, e Gigi D’Alessio da Manfredonia. Ad accompagnare gli artisti, un incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show “Amici”.

Streaming e tv

Dove vedere Cornetto Battiti Live 2025 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 alle ore 21.30 ogni lunedì dal 7 luglio 2025. In streaming su Mediaset Infinity, dove potrete recuperare in qualsiasi momento le esibizioni grazie alla funzione on demand.