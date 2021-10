Controcorrente, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 31 ottobre 2021

Questa sera, domenica 31 ottobre 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Controcorrente, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 31 ottobre 2021, di Controcorrente? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni

Stasera Veronica Gentili si occuperà con i suoi ospiti delle manifestazioni contro il green pass in tutte le piazze italiane e, in particolare, a Roma. Città dove in questi giorni c’è massima allerta a causa del G20. Con un’intervista inedita all’ex pugile Fabio Tuiach, uno dei trascinatori della protesta di Trieste, si sentiranno alla pari le ragioni di chi è favorevole e di chi è contrario alla certificazione verde. Con un reportage da Bolzano, un dibattito sulla proposta dell’assessore alla sanità altotesino di adottare misure restrittive simili al lockdown solo per i non vaccinati in caso di peggioramento della situazione pandemica, seguendo il modello austriaco. Un’indagine su quanto costino allo Stato i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva dei pazienti Covid, la maggior parte dei quali sono attualmente persone che non si sono immunizzate. Se ne parlerà con l’europarlamentare Alessandra Moretti, Tommaso Labate, Nunzia De Girolamo, Maurizio Belpietro, Paolo Del Debbio e Oliviero Toscani. A seguire, continua l’inchiesta della trasmissione sui “furbetti del green pass”. C’è chi pur non essendo vaccinato e non sottoponendosi a tampone va regolarmente a lavorare; chi si finge malato e chi addirittura cerca tramite i social personale rigorosamente no-vax da assumere. Nel corso della serata, un focus sulla piaga dei festini a base di sesso e droga, a cui molto spesso prendono parte anche minorenni, come nel caso dei party abusivi sui colli bolognesi su cui la Procura sta indagando. Tra gli ospiti anche: Nunzia Alessandra Schilirò, Vladimir Luxuria, Hoara Borselli, Pietro Senaldi, l’avvocato Andrea Catizone; Alessandro Meluzzi, Alessandro Cecchi Paone, Gianluigi Nuzzi e Maria Giovanna Maglie.

Dove vedere Controcorrente in tv e streaming

Controcorrente va in onda oggi, domenica 31 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.