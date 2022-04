Questa sera, mercoledì 27 aprile 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Controcorrente, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 27 aprile 2022, di Controcorrente? Scopriamoli insieme.

La puntata seguirà tutti gli sviluppi della guerra in Ucraina. Mentre la tensione tra America e Russia aumenta e il Cremlino evoca la terza guerra mondiale, la conduttrice si interrogherà insieme con i suoi ospiti sulle possibili vie d’uscita dal conflitto in Ucraina. Nel corso della puntata, Veronica Gentili cercherà di capire che cosa sta succedendo sul campo, dando spazio agli inviati che stanno raccontando la guerra da due mesi e, come sempre, darà voce alle storie dei protagonisti.