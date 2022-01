AND JUST LIKE THAT

DOVE: Now

QUANDO: 2021

GENERE: Dramedy

Carrie, Charlotte e Miranda non sono più le donne che erano; non siamo più nel 1998 o nel 2004. I personaggi sono gli stessi di Sex and the City, ma il mood e i desideri sono cambiati. La prima era una commedia romantica, questo revival si avvicina a un dramma meditativo del dolore.

MAID

DOVE: Netflix

QUANDO: 2021

GENERE: Drammatico

La serie costruisce uno sguardo ampio e risoluto su cosa sia la povertà. Maid è una storia individuale che mostra come la spirale della mobilità verso il basso sia accelerata da fattori come il genere, la genitorialità e la salute mentale. E come tutto ciò possa essere combattuto.

MIDNIGHT MASS

DOVE: Netflix

QUANDO: 2021

GENERE: Horror

Mike Flanagan utilizza il genere horror come veicolo per una profonda esplorazione di abusi, dipendenze e perdite. In Midnight Mass tutto questo è associato a un discorso etico e morale sulla fede, che vede protagonista una sperduta isola – metafora della mente di personaggi.

THE WILDS

DOVE: Prime Video

QUANDO: 2021

GENERE: Survival

Un racconto di formazione che riecheggia Lost e che segna l’ingresso di Prime Video nella programmazione young adult. La narrazione si dipana su tre piani

temporali e ci racconta la difficoltà di essere ragazze che vorrebbero dei legami ma che hanno il mondo contro.

UNA DONNA PROMETTENTE

DOVE: Home Video

QUANDO: 2021

GENERE: Black comedy

Il film è un rape and revenge, una commedia nera e una commedia romantica. Abbiamo una coppia che corona il suo sogno fino a quando tutto crolla. D’altronde la protagonista non porta un nome casuale: la Cassandra di mitologica memoria è la donna dall’infausto destino segnato.

PETITE MAMAN

DOVE: Al cinema

QUANDO: 2021

GENERE: Coming of age

Il tempo è il soggetto principale del film, che si apre con il ticchettio di un orologio, come in Fanny e Alexander. Il film cerca di comprendere i misteri dell’età

adulta attraverso gli occhi di una bambina, tra la casa di sua nonna e il bosco autunnale dell’infanzia di quest’ultima.

LA SCELTA DI ANNE

DOVE: Al cinema

QUANDO: 2021

GENERE: Drammatico

Vincitore del Leone d’oro a Venezia. Un’opera vitale e dolorosamente attuale che racconta la storia di una giovane che cerca di abortire nei primi anni ’60 in

Francia, quando la procedura era illegale. Un feroce grido femminista che urla il desiderio di autodeterminazione.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

DOVE: Al cinema

QUANDO: 2021

GENERE: Cinecomic

Un vero film evento, con un elevatissimo numero di crossover. Ma nonostante l’affollamento e l’elemento nostalgia il film è un classico viaggio dell’eroe, che attraverso villain e catastrofi ci racconta il passaggio dall’adolescenza alla vita adulta.



