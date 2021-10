Confronto Gualtieri Michetti streaming e diretta tv: dove vederlo

Stasera, giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 20,30 su Sky TG24, in vista dei ballottaggi per le Elezioni Amministrative 2021, previsti per il 17 e 18 ottobre, andrà in scena il secondo confronto televisivo (ieri il primo a Porta a Porta) tra i due candidati sindaco Roberto Gualtieri e Enrico Michetti. Un’ora serrata di domande e risposte in diretta dagli studi Sky di Roma. Dove vedere il confronto Gualtieri Michetti in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In diretta tv

Come detto, il confronto andrà in onda su SkyTg24 (canali 100 e 500 di Sky e sul canale 50 del digitale terrestre) a partire dalle ore 20,30.

Confronto Gualtieri Michetti streaming

Non solo tv. Sarà possibile assistere al Confronto anche in streaming sul sito skytg24.it e sulla piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo. Il dibattito attorno ai temi trattati nel Confronto si estenderà inoltre ai canali Facebook, Twitter e Instagram di Sky TG24, dove sarà possibile seguire e commentare in tempo reale attraverso l’hashtag #ConfrontoSkyTG24.

Regolamento